Temen comerciantes que no cumplan con plazo para obras

Solicitan a las autoridades que se cumplan con los tiempos previstos para tener la menor cantidad de afectaciones

Roberto Lira

Celaya.- Locatarios y comerciantes semifijos de la calle José María Morelos y Pavón señalaron que se verán afectados por las obras que se realizarán en esta vialidad y que la mantendrán cerrada por alrededor de cuatro meses, por lo que solicitan a las autoridades que se cumpla con el tiempo de ejecución de la obra para verse lo menos afectados posible.

A partir de este lunes esta vialidad será totalmente cerrada para ejecutar los trabajos de restauración de la misma, proyecto que tiene un tiempo de ejecución de cuatro meses; sin embargo, ante las experiencias anteriores de obras similares en el centro de la ciudad, esperan que en esta ocasión sí se cumpla con los tiempos establecidos.

“Aquí el detalle es que te dan un plazo de cuatro meses, pero realmente no cumplen en ese tiempo y se avientan hasta cuatro, cinco o siete meses, entonces sí afecta porque el polvo y el cierre de las calles se atrasan, perjudicando las ventas”, señaló Pablo Tapia, comerciante de la zona.

Asimismo, dijo que esta obra ha causado molestia en los locatarios de la calle, quienes piensan ir a presidencia municipal a exigir que se cumpla con los tiempos.

“No somos los únicos, varios comerciantes se han quejado y se han organizado para exigir a la presidencia que se cumpla tal cual lo marca en el contrato”, comentó.

Debido a estas obras, cuatro comerciantes semifijos serán reubicados metros más adelante sobre la misma calle durante la ejecución del proyecto y una vez que sea terminada volverán a su sitio original; sin embargo, no todos están de acuerdo, como Ma. Reynalda Bustamante.

“¿Cuánto duraron en lo de San Francisco? ¡un año o más!, ya nos avisaron, fiscalización fue el que nos avisó que iban a cerrar, a mí me dijeron que me iban a reubicar pero yo les dije que no, es que lo de menos es reubicarme, pero al rato mis clientes me van a buscar y ¿qué van a decir? ‘ya la corrieron, ya la quitaron’, y si en otro lado voy a batallar, pues batalló aquí”, comentó y enfatizó en que se deben cumplir con los tiempos de la obra.

“Deberían de meter gente para estar trabajando de día y de noche, no cierran una cosa cuando ya están abriendo otra. Ellos qué, a ellos les vale, ellos sí siguen ganando y uno a hacerle como puede. Les vale gorro”, expresó.

Cabe destacar que el director de Fiscalización, Diego López Tinoco, explicó anteriormente que luego de terminados los trabajos se analizará su reubicación, pues como se ampliarán las banquetas, quedará en duda su ubicación definitiva. De igual manera, el lugar en el que ahora serán reubicados estará saturado con los 10 que se trasladarán por el momento.

RC