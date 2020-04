Temen comerciantes por el cierre de sus negocios

Cuca Domínguez

Salamanca.- Comerciantes del centro histórico del municipio, piden a las autoridades se les deje vender sus productos tomando las medidas preventivas por COVID19, porque consideran que no pueden permanecer cerrados hasta el 30 de abril y de obligarles aseguran que no pueden sostener el sueldo de sus empleados y muchos negocios corren el riesgo de no poder abrir; además piden apoyos económicos a fondo perdido para reactivarse, “muchos estamos en el buró de crédito porque estamos en cuarentena, desde hace más de 2 años que la ventas empezaron a caer y hasta la fecha que ya no vendemos nada”, dijo unos de ellos.

Los poco más de 40 comerciantes se reunieron y a través de Ricardo Rivera Ruiz, coordinador del centro seguro y comerciantes como David y Ulises, expresaron sus inquietudes, todas dirigidas a que enfrentan una situación difícil por las nulas ventas, pero además demandan seguridad, “por el andador Revolución en pleno centro de la ciudad, un hombre con pistola en mano pasó por el lugar sin que nadie hiciera nada, todo ante el temor de las personas que se encontraban en el lugar, además de que por la zona se han registrado intentos de robos, por lo que pedimos mayor seguridad”, precisó David.

Los comerciantes dijeron que un oficio mal redactado les llegó a sus negocios donde se les informa que deberán de cerrar, coincidieron en decir que acatarán la medida solo hasta el próximo lunes, “atenderemos las medidas pero solo hasta el próximo lunes, después tendremos que abrir, para poderles seguir pagando a los empleados; en por lo menos 4 cuadras de la centro, por lo menos hay unos 400 comercios que tienen que pagar rentas de diversas cantidades, hasta de 10 mil pesos; se estima que hay más de 2000 empleados, solo en esta zona y los comerciantes no podrán pagarle a los empleados”, estimó Ricardo Rivera.

Ulises comerciante de artículos para celulares dijo que acordó con sus empleados pagarles a partir de éste viernes y hasta el 30 de abril, un salario mínimo, para garantizarles su trabajo y un dinero para que tengan para su manutención, lo que no es suficiente, pero es lo que se puede hacer en tanto no esté abierto el negocio, “por ello queremos que nos dejen trabajar, se tomaran todas las medidas necesarias, habrá cubre bocas, gel antibacterial y no se permitirá el paso a las personas desde la parte de afuera se les atenderá, como pasa con otros negocios”, precisó.

Ricardo Rivera, aseguran que necesitan apoyos para reactivar sus negocios y éstos son de diversa índole, “todos tenemos una necesidad diferente, porque pagamos diferente cantidad de renta, de servicios o tenemos diferente número de empleados, pero queremos que sea a fondo perdido porque la mayoría estamos en el buró de crédito.

Además que es necesario que las autoridades de todos los niveles se acerquen con nosotros para que nos digan de qué manera nos pueden apoyar, cómo podemos acceder a los apoyos, porque hasta ahora no tenemos nada con certeza”, dijo al mismo tiempo que aseguró que espera que a través de la Dirección de Desarrollo Económico, se les haga llegar la información para acceder a los apoyos.

