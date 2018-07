Temen ciudadanos salir por alza en inseguridad

Viven con el miedo de ser víctimas de la delincuencia, en las últimas fechas se han registrado diversos ataques en el municipio

Brenda Laguna

Cortazar.- Ante la ola de violencia que azota el municipio, ciudadanos expresaron sentirse inseguros y temerosos de salir a la calle, por lo que prefieren estar en sus hogares antes de que caiga la noche.

Derivado de que en últimas semanas en el municipio se han presentado hechos violentos en distintos puntos y horas, la ciudadanía se siente temerosa e insegura de poder estar un rato fuera de su hogar.

“Está ‘pal’ carajo, ya está todo descompuesto; es por el gobierno, pasa una cosa y no saben ni que, el gobierno no vigila para nada, por donde vivo se escuchan a cada rato los balazos y no van”, comentó uno de los inconformes.

Algunos visitantes señalaron que también sienten temor de pasar por la noche por la localidad por lo que prefieren hacer todas sus actividades a la luz del día.

“No soy de Cortazar, soy de Jaral, se está poniendo muy feo, ya no podemos estar tranquilos como antes, ahorita en el día no tan intranquila, de hecho cuando vamos a Celaya sí nos da pendiente pasar por Cortazar”, comentó uno de los visitantes.

Las personas de la tercera edad indicaron que anteriormente quienes circulaban después de las 10 de la noche eran detenidas por la autoridad y los cuestionaban, y si no podían comprobar porqué estaban hasta tarde, eran encerrados.

Muchos ciudadanos esperan que la tranquilidad vuelva al municipio, pues ahora a las ocho de la noche se puede ver las calles solas y algunos comercios nocturnos cerrados.

Reconoce alcalde ola de violencia El alcalde, Hugo Estefanía, lamentó los hechos violentos que reconoció se empezaron a presentar a principios de año, afirmando que son delitos de índole federal. El presidente dijo que la Policía preventiva hace su trabajo, aunque señaló que la violencia no es privativa local, sino de toda la entidad. “Lamento mucho el tema que se está manejando en Cortazar, nosotros como Policía municipal y Ayuntamiento estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance, es una situación muy complicada y difícil”, expresó Hugo Estefanía. Con respecto al tema de delitos como robos, asaltos y robos a casa habitación, dijo que ellos trabajan conforme lo marca la ley para inhibirlos y dentro de la vigilancia detener en flagrancia a los delincuentes y llevarlos ante el Ministerio Público.

RC