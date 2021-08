Yadira Cárdenas

Salamanca.- El presidente de la asociación de transporte público ‘Villas de Barahona’, Roberto Calvillo Ramiro, señaló que el alza de contagios por Covid-19 y un posible retroceso en el retorno a clases presenciales auguran un panorama desalentador para el sector. Por ello, lamentó que aún con tal situación, exista un 5% de usuarios que se rehúse al uso de cubrebocas y por lo que se les tenga que negar el servicio.

Calvillo Ramiro vaticinó que la tercera ola de contagios podría traer consigo que los estudiantes no regresen a las aulas. Situación que traería consigo mayores dificultades a las que ya atraviesa la sociedad en general y los transportistas en lo particular.

“Nosotros quisiéramos, pero creemos que no va haber clases presenciales. Quisiéramos que eso sucediera con una garantía de que no se infecten los niños, pero como lo vemos, creemos que no habrá clases presenciales en gran medida”.

Lamentó que aún no exista une recuperación económica para la mayoría de los sectores, pues por ejemplo en este sector continúan trabajando al 50% de unidades. Estas, puntualizó “son sanitizadas al menos dos veces al día y se obliga al uso del cubrebocas” y tanto el operador como los usuarios deben portarlo, aunque reconoció que de parte de estos últimos, entre algunos de ellos existe resistencia a ponérselo.

“Todavía se presentan algunos incidentes, conatos de bronca con los operadores y aquellas personas que no usan el cubrebocas. En lo general, creo que el 95% de la gente está cumpliendo con su uso al subir a los vehículos de transporte público. Nosotros estamos haciendo lo que no corresponde y ojalá que todos hagan, eso nos va a beneficiar a todos”.

Roberto Calvillo Ramiro destacó que se deben adaptar a los problemas dentro de las circunstancias y dar el máximo esfuerzo, para continuar trabajando y que no se incremente el número de infectados.

