Teme diputado que desabasto de medicamentos en IMSS cobre vidas

Víctor Zanella Huerta insistió que es obligación del Gobierno Federal cumplir con la entrega de medicamentos a los derechohabientes: “hay una crisis en el sistema de salud”

Nancy Venegas

Irapuato.- El diputado local, Víctor Zanella Huerta, advirtió que en caso de que el Gobierno Federal no soluciona el desabasto de medicamentos en el seguro social, podría cobrar las vidas de varios pacientes a partir de este segundo semestre del año.

“Pasó con la escasez de retrovirales para las personas con VIH Sida, vimos que malas decisiones, no planear y no organizarse, tiene malas consecuencias, ya vimos como en un tiempo una crisis en el sistema de salud y que hoy vemos con mucha preocupación que hay manifestaciones de los usuarios del IMSS, hemos visto gente a los pasillos durmiendo porque no los atienden, hay una crisis en el sistema de salud”.

Insistió que es obligación del Gobierno Federal cumplir con la entrega de medicamentos a los derechohabientes.

“El gobierno federal debe asumir su responsabilidad, ya lleva varios meses; no es posible que se pongan a jugar con la salud y esto es grave. Debe tener un abasto de medicina y atención básica necesaria para no poner en riesgo la vida de las personas”.

