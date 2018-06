Teme de represalias por denuncia de acoso

Reconocen que el plantel está tomando acciones que afectan incluso a los estudiantes

Manuel Arriaga

Abasolo.- El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guanajuato (CECyTE) está tomando represalias a través del área jurídica en contra de una de las trabajadoras administrativas del plantel Abasolo que denunciaron acoso laboral.

Aseguró que es blanco de intimidaciones y que teme por su trabajo “además no me han aceptado unos trámites que hice y que sólo están afectando a los estudiantes que ya terminaron su ciclo escolar y que no han podido recibir sus documentos”, señaló la denunciante.

María Guadalupe Arias Zavala y otras empleadas administrativas del plantel CECyTE en Abasolo, denunciaron el pasado 13 de Marzo un caso de acoso laboral en la institución y señalaron como responsable al director del plantel, Antonio Celio Magdaleno.

En la rueda de prensa, señaló la afectada que “hemos sido violentadas, intimidadas, maltratadas, limitadas y sobre todo bloqueadas para poder crecer laboralmente, sentimos que la violación que está llevando a cabo dentro de nuestro contrato colectivo; hoy estoy alzando la voz ya no puedo más, he vivido un acoso laboral de parte de él durante mucho tiempo”, dijo.

Ahora, la institución busca la manera de perjudicarla laboralmente. Este viernes 15 de Junio, denunció María Guadalupe Arias, que un grupo de trabajadores del plantel Abasolo la mantuvieron “acorralada” en su lugar de trabajo para leerle un citatorio enviado por el departamento jurídico, para que se presente a una audiencia el próximo martes 19 de junio en la sala de la Dirección General del CECyTE Guanajuato, en la ciudad de León.

