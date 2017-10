Tema Zavala agita al panismo estatal

Afectaría al partido la salida de Margarita, dice el senador; pide mesura el gobernador

Daniel Vilches / Cuca Domínguez

LEÓN / SALAMANCA, Gto.- La advertencia de Margarita Zavala, aspirante a la presidencia del país, de dejar su partido por lo que considera falta de apertura de Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN, provocó inquietud entre militantes del blanquiazul en la entidad, quienes manifestaron el deseo de que al final se privilegie el diálogo.

“Ya veremos, creo que si cada quien trae su proyecto en lo particular, les aseguro que nadie va a llegar lejos. Hoy más que nunca es necesaria la cordura, la prudencia y de parte de todos los partidos políticos” La polarización a nadie, ni a México, le conviene; la gente lo que quiere es ver resultados, quiere ver cambios en su vida, no un pleito eterno y permanente entre todas las fuerzas políticas, tiene que hacerse un alto en el camino” Miguel Márquez Márquez

Gobernador del estado

Al respecto, el gobernador del estado, Miguel Márquez Márquez, llamó a la prudencia, a la sensatez, a privilegiar el diálogo, luego de que ve a nivel nacional el ambiente se encuentra muy crispado. “Esto no le conviene a México, la política es el arte de dialogar, de sentarse a la mesa, de lograr acuerdos”, dijo el mandatario.

Consideró que “si no puede haber consensos y unanimidades, sí tiene que haber los intereses principales de la nación, yo sí creo que debe prevalecer el diálogo, la prudencia en la mesa y en todos los partidos”.

“Yo esperaría que en este tiempo se pueda dar realmente un acuerdo de diálogo con la dirigencia nacional del partido entre Margarita y los diferentes aspirantes, para que se pueda tomar una determinación respecto al método, que es lo que está generando esa especulación” Fernando Torres Graciano, Senador panista

Enturbia el ambiente

Por su lado, el senador Fernando Torres Graciano comentó que si Margarita Zavala abandona el PAN para lanzarse como candidata independiente el partido sí podría verse afectado.

“Yo creo que sí le afectaría al PAN, que una figura nacional, qué es bien vista, qué trae una intención con el ánimo de la gente a favor y porque está punteando en las encuestas, se vaya de las filar del PAN”, declaró.

“Nos deja un ambiente que no es el mejor ni el más propicio para los retos que vienen, sin duda que sí afectará”, opinó.

Ante ello, el legislador señaló que lo mejor es que el Comité Ejecutivo Nacional del PAN abra sus puertas al diálogo con la aspirante a la presidencia de México y se llegue a un acuerdo en el método de definición del candidato.

“Al no haber acuerdo, no haber un espacio de diálogo o una meta que pueda dar cauce a las diferentes expresiones, pues genera incertidumbre y esas acciones de decir: bueno, si no se puede, dar la posibilidad del acuerdo de una contienda que permita la unidad del partido, pues se abriría la puerta de la vía independiente”.

Calderón debe sacar la mano, opina Ortiz

Por su lado, el presidente municipal de Irapuato, Ricardo Ortiz Gutiérrez, externó que el amago de Margarita Zavala de dejar el partido es un asunto en el que el expresidente Felipe Calderón Hinojosa debe “dejar de meter mano”.

Señala el alcalde irapuatense que el expresidente se ha alejado lo suficiente del partido y continúa detrás de ciertos asuntos, como la traición que Ernesto Cordero realizó al PAN, en los cuales hay intereses obscuros que podrían crecer previamente a las elecciones.

En este caso, la tarea del partido blanquiazul será aclarar cada uno de los conflictos a tiempo, antes de que pueda traer alguna repercusión.

“Ahí hay mano negra detrás de todo este asunto de las acusaciones contra Ricardo Anaya, que son falsas. El tema con Margarita la verdad es un tema del propio Calderón, que no se aleja lo necesario y correcto del partido y tiene mano ahí metida en las acciones de Cordero y la traición que hace este a Acción Nacional”, comentó.

LORENA RAMÍREZ / IRAPUATO

Reitera MMM defensa de la designación

Entrevistado acerca de las candidaturas en Guanajuato y los alcaldes que quieren reelegirse, el gobernador Miguel Márquez insistió en que la decisión que tomó el PAN para hacer designaciones es lo conducente, pues se tiene que hacer una revisión puntual de cada escenario: “Primero, se evita el andar gastando en precampañas, recurso que se pueden ahorrar; además la mitad de los municipios son para hombres y la mitad para mujeres; igual en todos los cargos”, expresó.

Y explicó: “Si dicen: ‘yo me quiero reelegir’, pero de entrada la mitad de los actuales alcaldes no se podrán reelegir, no porque no quieran, sino porque la misma paridad no le va a dar la oportunidad, hoy son circunstancias diferentes, es una nueva Ley, una nueva realidad y se tiene que hacer con mucha prudencia, se tienen que ir buscando los mejores perfiles, sobre todo entendiendo que las circunstancias han cambiado. Eso le tocará al partido, decidir como lo llevarán a cabo”.