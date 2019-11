Tema de seguridad no debe partidizarse: diputado federal

Justino Arraiga Rojas lamentó la situación que se vive en Salamanca y se ofreció como intermediario entre el municipio y el estado, la federación o cualquier instancia que sea necesaria para encontrar una solución

Cuca Domínguez

Salamanca.- El diputado federal, Justino Arraiga Rojas lamentó el alto grado de inseguridad que ha alcanzado Salamanca y se ofreció como intermediario y gestor entre el municipio y el estado, la federación o cualquier instancia que sea necesaria para contribuir a encontrar la solución de este problema.

Arriaga Rojas, dijo que “ya va un año que no se ha podido tener interlocución y la política es diálogo, así como buscar las coincidencias que nos lleve a trabajar por el bien de los salmantinos y no las diferencias. Si puedo contribuir a ser interlocutor, a ser ese vínculo de enlace, con mucho gusto lo haré”.

En materia de la gestión de los recursos económicos que son para los municipios como es el caso del Fortaseg aseguró que se “tocarán las puertas que se deban tocar” e hizo un llamado a unirse por esta causa.

Reiteró que la seguridad es un tema muy delicado, que no debe partidizarse pues cada funcionario tiene su propia lucha. Pidió que ya no debe dejarse pasar más tiempo pues “ya pasó un año y las cosas no mejoran, al contrario han empeorado”.

El legislador panista, insistió en que “no podemos tapar el sol con un dedo, ha fallado la estrategia implementada por el gobierno federal y por el estado; por lo que si algo no está funcionando, hay que cambiarlo y encontrar la medida de que esto mejore”

Dijo que si bien Salamanca está viviendo momentos críticos, no se puede seguir haciendo todo de la misma forma o no se obtendrá mejoría, por lo que espera que la policía municipal empiece a funcionar y dar resultados, además de que es necesario apoyar con recursos, los cuales deben buscarse tanto en la federación como en el estado.

Finalizó al reiterar su ofrecimiento de ser un interlocutor, así como su petición de priorizar la seguridad del municipio.

