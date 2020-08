Televisa censura a Danna Paola durante retransmisión de Premios Juventud

Redacción

Chile. – La marca que utilizó el nombre del protagonista de Corazón Valiente para hacer un juego de palabras en un ingenioso giro que dio relevancia a la miel que promociona en redes sociales, ahora podría enfrentar a la ley porque Mel Gibson, dicen sus abogados, no autorizó utilizar su nombre e imagen en el producto.

La profesora Yohanna Agurto comentó esto en redes sociales y a la televisora Chilevisión: Casi me morí cuando me llega esta advertencia. ¿Qué hago si me demandan? yo estoy vendiendo miel para comer todos los días, cómo voy a pagar un abogado”.

Ella comenta que quizá pensaron los abogados, que la contactaron en correo electrónico, que se trata de una gran empresa, aunque ella menciona que sólo se trata de ella y su hijo y que sólo era un chiste sin intención mala detrás, pues nunca, menciona, quiso perjudicar al actor.

Los internautas comenzaron a darle apoyo y mostrarle cómo otros negocios utilizan la cultura popular para vender su mercancía.

Ahora la cuenta en Twitter @Miel_Gibson_ mandó un mensaje en inglés pidiendo autorización de Mel y hasta ahora lleva más de 6000 me gusta.

G.R