Karla Silva

Silao.- Al considerar que la construcción del teleférico que conectaría al Parque Guanajuato Bicentenario con el Santuario de Cristo Rey es completamente rentable y viable, el alcalde Carlos García Villaseñor señaló que si el proyecto no se concreta con apoyo de Gobierno del estado, se buscará impulsarlo con el respaldo del Gobierno federal.

Las intenciones y gestiones para la implementación de este medio de transporte en el municipio de Silao llevan casi una década. Sin embargo, de acuerdo con lo entonces mencionado por García Villaseñor, se esperaba poder consolidar el proyecto en una reunión de finales de junio de este año, en la que el Gobierno estatal jugaría una parte fundamental frente a la empresa internacional Doppelmayr.

Se calcula que anualmente ascienden al Santuario Votivo Nacional de Cristo Rey de La Paz alrededor de 5 millones de personas, cifra que se espera sea duplicada con el uso del teleférico.

“El proyecto es cien por ciento rentable, cien por ciento viable”, mencionó el edil.

Secretarías estatales analizan el proyecto

Mencionó que por parte de Gobierno del estado, se mantiene bajo análisis de la Secretaría de Finanzas, de la Secretaría de Turismo, de la Jefatura de Gabinetes y del Instituto de Seguridad del Estado de Guanajuato (ISSEG).

No obstante, señaló haber sostenido contacto con el titular de la Secretaría de Turismo a nivel federal, Miguel Torruco Marqués, “para que también, si no es por Gobierno del estado, por la parte del Gobierno federal impulsar el proyecto. Ese proyecto lleva ocho años ahí esperando, no quiero que pase lo que con el Cine Montes, que duró 40 años cerrado hasta que alguien vino a hacerlo (y es hoy el Teatro de Silao de la Victoria)”.

“De que vamos a hacer todo lo necesario para que el proyecto se dé y que se dé pronto, lo vamos a hacer”, afirmó el alcalde, al reconocer que para que se concrete, se requiere del aval del Gobierno del estado o, en su defecto, del Gobierno federal. Lo anterior, a fin de que no se reclamen los terrenos que dijo, ya adquirió la empresa.

