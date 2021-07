Nayeli García

Irapuato.- El Tribunal Electoral de Guanajuato confirmó la elección en el ayuntamiento de Irapuato para el período 2021-2024 conforme se había hecho la sesión de escrutinio y cómputo, ratificando el triunfo de la candidata del PAN Lorena Alfaro.

Esto lo dio a conocer durante la sesión ordinaria, confirmando los más de 78 mil votos de la candidata de Acción Nacional, así como el otorgamiento de las constancias de mayoría y de asignación de regidurías por el principio de representación proporcional, lo que permitió al PAN la conformación en el ayuntamiento con 2 síndicos y 6 regidores.

“Soy muy respetuosa de las instituciones, creo y confío tanto en las autoridades electorales estatales como federales, siempre estuve confiada en que tarde o temprano esta ratificación llegaría. No sólo para quienes representaremos a acción nacional en el ayuntamiento, tambien para quienes van a representar otras fuerzas políticas”, indicó Alfaro.

La alcaldesa electa reconoció el trabajo de los magistrados, así como de los organismos constitucionales autónomos que son los encargados de calificar las elecciones, señalando desde el primer momento de recibir su constancia, no ha dejado de trabajar en conforman un plan integral de gobierno.

“Quiero agradecer a los ciudadanos de Irapuato por su confianza, tanto a los que me dieron el voto y a los que no también les digo que desde el primer momento he estado trabajando, no he bajado la guardia”, concluyó.