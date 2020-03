Tecnológico San Roque hará mesas de trabajo para atender inseguridad

Redacción

Estados Unidos.- Los propietarios de un restaurante mexicano en Tucson fueron criticados por acudir a un mitin del presidente Donald Trump la semana pasada en Phoenix.

The Arizona Daily Star informó que un grupo de Facebook publicó una imagen del mitin del 19 de febrero que mostraba a Betty Rivas, copropietaria de Sammy’s Mexican Grill, de pie detrás de Trump, con un sombrero de vaquero color rojo con el lema ‘Latinos Love Trump’.

Betty Rivas y su esposo salvadoreño Jorge, quien también estaba en la sección VIP en la manifestación, abordaron su tratamiento en un video el miércoles diciendo: “Tenemos derecho a apoyar al presidente y nadie puede intimidarnos”.

Los comentarios en redes sociales muestran a personas cuestionando cómo podrían apoyar a Trump después de que él puso a los niños en jaulas mientras que otros respaldan a la pareja y sus negocios, al mismo tiempo que afirman que Barack Obama lo hizo primero.

Después de su reciente aparición en la manifestación, los ciudadanos estadounidenses naturalizados comenzaron a recibir llamadas telefónicas con críticas, afirman el Sr. y la Sra. Rivas.

“El hecho de que seamos latinos no significa que tengamos que sentirnos como cualquier otro latino en este país”, dijeron en el video compartido en línea el miércoles. “Somos individuos y sentimos que tenemos el derecho constitucional de reunirnos y apoyar a quien queramos”.

Jorge Rivas dijo que los ataques han tenido poco o ningún impacto en su negocio, que él y su esposa abrieron en 1996.

Por su parte, POTUS promovió su negocio a sus 73,2 millones de seguidores en Twitter y etiquetó el programa matutino de Fox News, escribiendo: ‘La comida es GENIAL en Sammy’s Mexican Grill en Phoenix, Arizona. Felicitaciones a Betty y Jorge Rivas por hacer un trabajo tan maravilloso. Intentaré detenerme la próxima vez que esté en Phoenix. ¡Apoya a Sammy! @foxandfriends “.

The food is GREAT at Sammy’s Mexican Grill in Phoenix, Arizona. Congratulations to Betty & Jorge Rivas on doing such a wonderful job. I will try hard to stop by the next time I am in Phoenix. Support Sammy’s! @foxandfriends

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 1, 2020