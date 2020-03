‘Tecatito’ se convierte en el ‘Rey de las asistencias’

Agencias

Wolverhampton.- Rodeado por una ‘nube’ de rumores, el delantero mexicano Raúl Jiménez atendió a sus fanáticos mediante redes sociales, sin embargo, hizo todo lo posible por evitar hablar de más sobre su futuro cercano, sólo dejó claro que le queda mucho tiempo de contrato con Wolverhampton, equipo con el que está motivado por jugar la próxima edición de la Champions League.

Jiménez realizó un Facebook Live, donde contestó cualquier cuestionamiento sobre su pasado y presente, siendo reservado sobre su estancia en Europa, donde se rumora pasaría al Real Madrid.

Uno de los usuarios preguntó que si se quedaría con los ‘Lobos’ en caso de clasificar a Champions, a lo que el mexicano respondió:

“Tengo contrato hasta 2023 y no es que tenga que clasificar a la Champions para quedarme. Estoy muy bien, contento con los Wolves, he estado haciendo cosas muy importantes (…) Estamos peleando por puestos de Champions League, que es una mayor motivación para seguir creciendo como futbolistas y siempre entrar es un extra que te llena para seguir pensando en cosas grandes”, comentó.

La semana pasada, trascendió que el propio Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, tenía interés por Jiménez para reforzar al equipo la próxima temporada.

El tricolor ha tenido una campaña muy positiva con los Wolves, con 22 goles en 44 partidos.

Asimismo, mencionó que al finalizar su carrera como futbolista le gustaría seguir ligado al futbol.

“En 10 años tendré 39, no sé, me veo retirado de las canchas, espero durar lo más que pueda. He sido un jugador de pocas lesiones, espero seguir durante muchos años más. Quiero seguir como entrenador o en algún puesto en la TV, pero quiero seguir en el futbol”, señaló.

‘Chucho’ Benitez, su acompañante perfecto

El campeón con América en 2013 habló también del mejor jugador con el que ha compartido la delantera; resaltó que fue el fallecido Christian Benítez.

“Fue ‘Chucho’ Benítez, un gran jugador al que le debo mucho, muchos consejos me daba. Me tocó vivir muchas cosas con él, le debo mucho, sé que estaría muy orgulloso de lo que he logrado, él confiaba mucho en mí y estaba seguro de lo que podía hacer”, comentó.

Compartió también algunos de sus recuerdos con América, club con el que debutó en 2011, donde curiosamente marcó sus primeros tres goles a Puebla, Xolos y Santos, antes de partir a Europa repitió la dosis a los tres pero en orden invertido, siendo Puebla su última víctima.