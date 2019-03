‘Tecatito’ cae de la gracia del ‘Tata’

El técnico argentino comentó que existen muchos casos en los que por diferentes circunstancias personales, a los futbolistas se les complica asistir a un llamado como éste, pero que este no era el caso del futbolista

Agencias

Ciudad de México.- La ausencia de Jesús Manuel Corona con la Selección Mexicana de futbol por una supuesta lesión para los partidos amistosos frente a Chile y Paraguay, tendrá consecuencias, señaló el técnico argentino Gerardo Martino.

“Era el primer encuentro que íbamos a tener, le dije que si era necesario no jugaría ni entrenaría, pero que estuviera y primero me dijo que sí, luego me dijo que no estaba bien con el tobillo y prefería no viajar”, declaró el técnico argentino.

Martino comentó que existen muchos casos en los que por diferentes circunstancias personales, a los futbolistas se les complica asistir a un llamado como éste, pero que este no es el caso con el ‘Tecatito’ Corona.

“En las ideas de los jugadores a veces también hay incidencia familiar, de sus agentes, del club y diferentes presiones. A veces es difícil conocer los motivos, pero evidentemente él ha cometido algo inadecuado y yo se lo he mencionado y también está al tanto de que van a haber repercusiones evidentemente en el futuro”, declaró en lo que podría interpretarse como un veto al jugador en siguientes convocatorias.

El estratega indicó que tuvo comunicación con el jugador del Porto desde el sábado cuando “le manifestó a los médicos de un problema de tobillo”.

“El domingo me contacté con él dos veces, una temprano y otra en el aeropuerto en la mañana y le dije que más allá de esta imposibilidad por la lesión necesitaba que estuviera con el grupo para conocernos”, sentenció.

Martino agregó que no sabe si el volante conversó con alguien del Porto, su familia o algunos de sus representantes para ausentarse de la Selección mexicana.

La Dirección de Selecciones Nacionales no ha recibido al momento ningún reporte médico por parte del conjunto portugués respecto a la lesión de Corona.

“Tuve que decirle que no estaba de acuerdo con su decisión, pero que respetaba”, añadió el ‘Tata’. La Dirección de Selecciones Nacionales no ha recibido al momento ningún reporte médico por parte del conjunto portugués respecto a la lesión de Corona.

No es la primera vez del ‘Tecatito’

Esta no es la primera ocasión en la que Jesús Manuel Corona se hace a un lado en una concentración del Tri. Días antes de viajar a la Confederaciones de Rusia 2017, Jesús Manuel se bajó de la lista, sin explicación alguna, hasta cerró sus redes sociales. Y en noviembre de 2017, con miras a una gira por Bélgica y Polonia, se volvió a disculpar, por problemas de salud de su esposa.

MEJZ*