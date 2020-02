Teatro Juárez tiene grandes eventos culturales que ofrecer este febrero

Redacción

Ciudad de México.- Los visitantes de Zona Maco dicen haber presenciado cómo una crítica de arte había roto intencionalmente una pieza que estaba exhibiéndose en el espacio de la Galería OMR.

El director del Soumaya, puso un mensaje en su cuenta diciendo que tras todo esto, Avelina Lésper intentó huir luego de haber hecho semejante cosa.

Muchos comentan que en un principio creyeron que se trataba de un tipo de performance aunque todo se aclaró cuando los guardias de seguridad se llevaban a esta mujer. La pieza en cuestión pertenecía a Gabriel Rico, artista que estuvo en la expo principal en la Bienal de Venecia. Esta obra tenía un valor aproximado de 20 mil dólares.

Esta obra se llama ‘Nimble and sinister tricks (To be preserved with put scandal and corruption)” está hecha con vidrio, latón y otros objetos más.

Un galerista asegura haber escuchado malos comentarios de la boca de esta mujer previo a destruir la obra.

G.R