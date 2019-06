Taylor Swift lanza nuevo video y muestra reconciliación con Katy Perry

Las famosas cantantes se vistieron como una hamburguesa y papas fritas, además el tema brinda un apoyo a la comunidad LGBT

México. -‘You Need to Calm Down’, es el título del nuevo éxito de las famosas canciones, el cual envía un mensaje de apoyo a la comunidad LGBT y critica a los opresores y contrincantes de este grupo de personas.

Este tema está lleno de color y alegría, y como dice el título de la canción, Katy Perry y Taylor Swift le gritan a los detractores de la comunidad LGBT ‘Necesitas calmarte’.

En el video, las famosas cantantes se vistieron como una hamburguesa y papas fritas, pues en el mundo de la comida rápida, son dos platillos inseparables, justo como ellas con su nueva y reforzada amistad.

Esta fue la frase que Katy Perry usó para acompañar las fotografías con su nueva mejor amiga, la cual es un juego de palabras, aclarando que es “libre de carne” pues además de proteger a la comunidad LGBT también promueven no comer carne.

Cabe destacar que en el impresionante video las cantantes no estuvieron solas, pues contaron con la participación de estrellas como Adam Lambert, Ellen DeGeneres, Ryan Reynolds, Laverne Cox, Dexter Mayfield, Karamo Brown, Hayley Kiyoko, Chester Lockhart y RuPaul.

El video, que fue publicado hoy y ya supera la increíble cantidad de 6 millones de visitas y probablemente incremente este número en las próximas horas.

