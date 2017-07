Taxistas son víctimas constantes de extorsión

Se niegan a ir a colonias peligrosas debido a que los vándalos les piden dinero o los asaltan

Cayetano Ramírez

GUANAJUATO, Gto.- Taxistas de las diversas líneas aseguraron que no pueden entrar a las colonias Cerro de los Leones, Cerro del Cuarto, Lomas del Padre, La Venada, Cerro del Gallo, pues constantemente son asaltados o los vándalos les piden dinero a cambio de permitirles pasar.

Alejandro Espinoza, refirió que prefiere perder viajes que correr riesgos: “cuando personas me piden que las lleve a colonias como el Cerro de los Leones, prefiero decirles que no subo hasta ‘la crucita’ o la tortillería, porque ahí es donde se juntan los jóvenes que se dedican a exigir dinero supuestamente para las cervezas, (…) si me opongo o me resisto a darles, corro el riesgo de que me asalten y me quiten todo lo de la cuenta o que me apedreen el coche, que ni siquiera es mío”.

Indicó que desde hace años pocos taxistas llevan pasajeros a La Venada, pues son hostigados en la zona conocida como ‘la placita’.

En cuanto al Cerro del Cuarto, Espinoza señaló que vándalos provenientes del callejón La Rosita asaltan también a operadores de los camiones urbanos, o les piden entre 50 y 200 pesos.

Ejecutivos, a salvo

El taxista Adolfo Navarro explicó que los conductores de Uber u otros servicios ejecutivos, pasan desapercibidos y no son víctimas de esta situación.

Los ‘ruleteros’ coincidieron en que se requiere mayor vigilancia por parte de las autoridades, para inhibir este tipo de prácticas. Indicaron que a veces deben negar el servicio a personas de la tercera edad que deben caminar parte del trayecto a sus destinos, lo que también los expone a la inseguridad.