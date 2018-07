Taxistas denuncian que vándalos les cobran cuota por entrar al Cerro del Cuarto

Trabajadores optan por negar servicio ya que se ven obligados a pagar ante el temor de ser agredidos cuando van a dejar o recoger pasaje

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- De manera anónima algunos taxistas afirmaron que ‘tienen que pagar’ 30 pesos a los vándalos del Cerro del Cuarto para que estos los dejen entrar a dejar o recoger pasaje.

Entrevistados por correo, al menos tres taxistas, quienes pidieron omitir sus nombres, señalaron que esa ‘es la cuota’ a la que en muchas ocasiones se ven obligados a pagar para evitar correr el riesgo de sufrir una agresión.

“Las veces que me ha tocado, estos muchachos no se han puesto agresivos, porque se les da dinero y hasta aparentan ser ‘buena onda’ pero porque también ya andan borrachos o a lo mejor hasta drogados, por eso yo no me confío, me pidieron una vez 30 pesos pero les dije que apenas iba empezando y que les cooperaba, no me acuerdo si les di cinco pesos o 10, les dije que a la vuelta les volvía a dar”.

A decir de los conductores de taxis, a estos muchachos ya se les hizo fácil “estar manteniendo su vicio a costa de nuestro trabajo y bien fácil no se les da dinero y ya, pero que tal que alguno trae un arma o resulta algo peor”.

Niegan servicio

Por este motivo, los taxistas entrevistados afirmaron que en algunas ocasiones han tenido que negar el servicio al Cerro del Cuarto, porque “suponiendo que cobramos a 50 el traslado y damos esos 30, no quedamos con 20 pesos y pues sale lo mismo, es como si no hubiéramos llevado a nadie”, expresaron.

Otros conductores del mismo gremio afirmaron que es cuestión de suerte, “la verdad es que a mí no me ha tocado y pues podría decirte que voy casi seguido, dependiendo de mis pasajes, pero en ninguno me ha tocado”, señaló otro taxista entrevistado al respecto.

E/MEJZ*