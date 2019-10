Taxistas de Salamanca apoyan manifestaciones a pesar de no tener competencia de Uber

El transportista están de acuerdo con sus demandas por el servicio desleal que prestan las plataformas, las cuales no están regularizadas ni supervisadas por las autoridades

Yadira Cárdenas

Salamanca.- El presidente de la línea de taxis ‘Taxi Ejecutivo’ Antonio Lanuza Ruiz, señaló que aunque en Salamanca no hay competencia con plataformas digitales de transporte de alquiler, ya que en el municipio existen solamente cerca de ocho unidades de Uber, están apoyando a los compañeros de León en sus manifestaciones.

El líder transportista señaló que en Salamanca donde circulan 736 vehículos de alquiler no existe competencia con plataformas digitales de este mismo servicio ya que estas no tienen representación en el municipio, y solamente los fines de semana circulan alrededor de ocho unidades de Uber que provienen de otras ciudades como Irapuato y Celaya.

“Salamanca todavía es una ciudad chica para que les convenga meter Uber o cualquier otro tipo de plataforma, hay más presencia el León, Irapuato, Celaya y San Miguel Allende al tratarse de un lugar turístico”.

Sin embargo, mencionó que han acudido algunas unidades de este municipio a apoyar las manifestaciones de los taxistas en León, ya que están de acuerdo con sus demandas por el servicio desleal que prestan las plataformas como Uber, Didi, Indriver entre otras, las cuales no están regularizadas ni supervisadas por las autoridades.

“Aunque en Salamanca no tenemos aún este problema estamos apoyando a los compañeros, porque no es posible que a quienes están regularizados los estén vigilando y multando, caso contrario con los vehículos que se manejan por estas otras plataformas quienes no son supervisados, lo que además pone en riesgo a los usuarios”, menciono.

