Los taxistas en León prefieren perder clientes a manejar en la lluvia y arriesgarse a que algo les pase si se inunda la ciudad

Ivonne Ortiz

León-. Luego de la inundación del martes en varios puntos de León, varios taxistas afirman que prefieren no trabajar en esta temporada. Pues los operadores arriesgan sus vehículos y también su vida. Incluso dicen que ni la alta tarifa vale su “batalla”.

José Beltrán, taxista ejecutivo, dice que tiene carro, no lancha. Esto al referirse al riesgo de atorarse en las vialidades principales como son: el bulevar Adolfo López Mateos y el Malecón del Río.

“Yo prefiero no trabajar, me daña el carro y está peor. Tengo carro, no lancha”, dijo el conductor quien, como muchos, da vueltas a la Central Camionera en busca de servicios.

Taxistas de León en la lluvia

Le sacan a la lluvia

José de Jesús Serrano, un taxista convencional, conocidos como “de los verdes”, decidió parar el servicio este martes cuando vio que los puntos principales de la ciudad se inundaron. Lo que ocurrió en tan solo escasos 40 minutos de lluvia, “no, yo no quiero arriesgar mi carro. Ahorita batalla uno más andar así en la calle”.

Con dos años de experiencia como taxista, Jesús, como otros de sus colegas, teme a las fallas mecánicas de los autos cuando hay fuertes lluvias. A esto suma los baches y las coladeras desbordadas. Porfirio Muñoz, de 60 años coincide con sus compañeros, “yo prefiero no trabajar cuando llueve, luego se atasca el carro y es bien peligroso”.

Los taxistas afirman que a pesar de la alta demanda de servicios y de que también aumenta la tarifa entre 20 o 30 pesos, “no les conviene” laborar mientras llueve.

Usuarios dispuestos a pagar tarifas altas

Alejandro, otro conductor con 23 años de experiencia, dice que una de las ventajas es que la gente contrata su servicio aun con los altos precios que en plataformas como Uber o Didi. Y aunque ha sufrido en temporada de lluvias, busca vías alternas para salir pronto de los encharcamientos.

Los operadores esperan por servicios en la central camionera y ahí pasan la mayoría del día. Entran y salen con la esperanza de subir gente a sus vehículos. La demanda crece en temporada de lluvias. Sin embargo, algunos optan por trabajar de día o antes de que comiencen las precipitaciones.

¿Y los repartidores de comida?

Así como los conductores sufren las consecuencias de las lluvias, los repartidores de comida rápida también tienen que trabajar bajo los riesgos de andar en moto o en bicicleta en medio de encharcamientos.

Isaac es uno de ellos, se dedica a repartir para la plataforma Didi. Acompañado por su novia, el miércoles caminó sobre el bulevar Adolfo López Mateos, para llevar uno de sus tantos servicios.

Taxistas de León en la lluvia

Y es que luego de las 9 de la noche y entre charcos y con la mochila cargada de comida, la chica caminaba para llegar a su destino. Pues se atoró la motocicleta del repartidor en el cruce con el bulevar Paseo de Jerez. Ambos se enfrentan al agua y salen a buscar el pan.

El caos y las inundaciones del martes

Cuarenta minutos de lluvia bastaron para que las principales vialidades de León se inundaran. La obstrucción de dos toneladas de basura en las alcantarillas, causaron problemas viales este martes en el bulevar Adolfo López Mateos. Justo en el tramo de Pradera a Hilario Medina.

Ahí donde se acumuló el agua por el bordeo del Arroyo Alfaro a la altura de la colonia Bugambilias, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública.

Los cierres viales en ambos sentidos fueron en: Malecón del Río, Avenida México, Timoteo Lozano y Av. Juárez, Miguel de Cervantes Saavedra y Juan José Torres Landa; Adolfo López Mateos e Hilario Medina, Juan Alonso de Torres y Vasco de Quiroga.

