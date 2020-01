Taxistas consideran hacer manifestación ante situación de inseguridad en el municipio

Cuca Domínguez

Salamanca.-La presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (AMEXME), Rosa María Rojas Navarrete, se sumó a la propuesta de no realizar la feria de Salamanca por no haber condiciones económicas y de seguridad suficientes. La regidora Emilia Verástegui de la Garma, coincidió con esta propuesta, aunque dijo que en caso de hacer estrictamente necesario el evento pueden buscarse otros esquemas, la concesión, en donde el municipio no tenga que aportar.

Rojas Navarrete destacó que luego de ver la propuesta del presidente del Consejo Coordinador Empresarial y escuchar a varias de sus socias de la zona centro, coincide con la idea de que el dinero utilizado para este evento debe ser utilizado en favor de la ciudadanía.

Comentó que espera que el Consejo Coordinador Empresarial sea el que formalice la petición. Por su parte la regidora del PAN destacó que el pleno del Ayuntamiento aprobó un presupuesto 2020 dirigido al tema de seguridad pública, pero el dinero no alcanza, por ello hacer la feria de primavera está completamente fuera de contexto.

Comenta que ese dinero debe ser destinado a subestación de emergencias en la zona sur para con ello dar seguimiento a la propuesta del regidor Víctor Hugo Rueda, incluso dice que los recursos pueden ser enfocados al medio ambiente. Reiteró que hay muchas áreas donde se puede invertir el dinero antes que en una feria.

G.R