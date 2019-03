Taxistas arman riña ante choque en Marfil

Al parecer un taxista estuvo involucrado en un impacto contra otro vehículo y, en medio de una discusión, el conductor del taxi llamó a sus 15 compañeros lo que generó la riña

Redacción

Guanajuato.- Al filo de la medianoche del viernes, un grupo de 15 taxistas protagonizaron una riña campal en las inmediaciones de la conocida caseta de policía antes de llegar al kiosco de Marfil.

De acuerdo con el reporte hecho a la Policía Preventiva, 15 taxistas estaban golpeando a una persona. Sin embargo, al arribo de los elementos solo se encontró a un hombre quien dijo llamarse Vicente de 34 años cuyo taxi presentaba daños menores en el lado izquierdo y en la puerta trasera.

También se localizó a un hombre de nombre José ‘N’ de 29 años de edad propietario de un vehículo Volkswagen color rojo si daños aparentes.

Según testigos de los hechos, la pelea se habría originado tras un percance vial entre ambos conductores. No obstante, el conductor del taxi llamó a sus compañeros lo que generó la riña; no obstante no se informó de la detención de ninguna persona a través del parte policiaco de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.