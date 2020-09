Tatuajes de Belinda y Christian Nodal desatan memes

Redacción

México.- Un video ha estado viralizándose rápidamente pues muestra el momento en que un sujeto se quita su chaleco para abrigar a un lomito que dormía en la calle.

Muchos comentaron cómo esto demuestra que hay personas siempre dispuestas a hacer el bien, en la grabación se ve cómo el can está hecho bolita por el frío pero en ese instante llega el hombre que no duda en quitarse su elegante prenda para dejársela.

Quienes estaban cerca captaron todo y lo subieron a las redes diciendo: “Los que menos tienen son siempre los que más dan. Este hombre, con un corazón de oro, vio a un dulce cachorro perdido acurrucado en una parada de autobús. Inmediatamente se quitó el chaleco y se lo puso cariñosamente para ayudarlo a mantenerse caliente”.

Those who have the least are always the ones that give the most….

This man with a heart of gold saw a sweet lost pup all curled up in a bus stop. Immediately took off his vest and lovingly put it to help him stay warm. Shared💕 pic.twitter.com/uxZNwXO894

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) September 3, 2020