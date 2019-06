Tarjetas impulso 2.0 ofrecerán descuentos en sectores de todo tipo

Beneficiarán a 40 mil guanajuatenses que podrán acceder gratis a algunos espacios públicos y obtendrán de 3 al 80% del precio en calzado, salud, alimentos, electrodomésticos, educación, servicios

Jessica de la Cruz

León.- El subsecretario de planeación y operación para la organización de Guanajuato, Gerardo Trujillo Flores, comentó que este año se estima que se beneficien 40 mil personas en Guanajuato con la tarjeta Impulso 2.0.

Con esta tarjeta los usuarios tendrán descuentos en algunos espacios públicos e incluso gratis. También, podrán obtener del 3 al 80% de descuento en sectores del calzado, salud, alimentos, electrodomésticos, educación, servicios profesionales y sucursales bancarias, entre otros. En total son 1209 puntos en donde se puede participar el usuario de esta tarjeta.

En su mensaje el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, dijo que el beneficio no al será para las personas adultas, esto también incluye a los menores.

“Por eso es importante que todos tengan si tarjeta, tenga o no una beca, con la tarjeta no solo van a tener descuentos, no solo van a tener apoyo a los Bravos, también va a ser gratis la entrada a la Feria Estatal de León“, comentó el Gobernador.

Cabe señalar que el municipio de Guanajuato que cuenta con un mayor número de establecimientos es Uriangato con 366, posteriormente es León con 307, de ahí Celaya con 136 y después Irapuato 107 y por último Guanajuato capital con 32.

al