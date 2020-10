Gilberto Navarro

Guanajuato.- Los concesionarios del transporte público de la capital y autoridades municipales, tendrán una reunión en la que buscarán estrategias para contrarrestar las pérdidas económicas que ha dejado la pandemia en los transportistas.

El Secretario del Ayuntamiento, Héctor Corona León, declaró que después de que el representante de los concesionarios Neal Avalos, acudiera a Presidencia Municipal en reiteradas ocasiones para solicitar una reunión, ya se tiene una fecha agendada para que se dé este acercamiento.

Corona León, señaló que entre las inquietudes de los transportistas se encuentra la afectación económica que les ha traído la pandemia y la falta de estudiantes, por lo tanto, buscarán estrategias para poder recuperarse de las pérdidas.

El funcionario adelantó que algunos de los temas a tratar podrían ser el aumento a la tarifa, el subsidio público al diésel y la prórroga a la renovación de las unidades que han cumplido con su vida útil.

“Lo importante es buscar soluciones que no afecten a la ciudadanía. el tema de un aumento de pasaje, a mi como Secretario del Ayuntamiento, no me correspondería decir si sí o no. todos los miembros del Ayuntamiento lo tendrían que aprobar si es el caso y que sea una petición de los concesionarios; tenemos que buscar alternativas que no peguen en el bolsillo de la ciudadanía, pero también que no afecte a los concesionarios, hay que buscar alternativas”.

concluyó el funcionario.