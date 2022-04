El presidente de la Comisión de Movilidad señaló que por el momento se descarta algún incremento a la tarifa del transporte público

Luz Zárate

Celaya.- Aunque a principios de año se habló de un posible incremento a la tarifa del transporte público, hasta el momento los transportistas no han hecho llegar al Ayuntamiento alguna petición al respecto.

El regidor y presidente de la Comisión de Movilidad , Aldo Sahib Velásquez señaló que por el momento se descarta algún incremento a la tarifa del transporte público.

Puedes leer: Parecían ejecutados, pero solo eran dos ebrios dormidos en Celaya

Velásquez explicó que primero se debe continuar con el trabajo de capacitación a los conductores del transporte público. Esto debido a que siguen las quejas de usuarios por el comportamiento de algunos de los choferes de unidades.

Entre ellas está que usan el teléfono celular al manejar o el exceso de velocidad. También no respetar las zonas de ascenso y descenso, o simplemente se pasan las paradas para ganar tiempo y dejan a usuarios varados durante algunos minutos.

Foto: Martín Rodríguez

Sin petición formal

En enero, el presidente municipal Javier Mendoza declaró que existe la petición de parte de transportistas para que haya un incremento a la tarifa del transporte público que actualmente cuesta diez pesos. Sin embargo, la petición no se ha hecho a la Comisión de Movilidad.

Lee también: Pese a aumento en homicidios, Javier Mendoza reconoce mejora en seguridad en Celaya

“Al principio del año surgió esta inquietud sobre un ajuste a la tarifa del transporte público, pero en la comisión no tenemos una solicitud por escrito ni ha llegado una solicitud del mismo tema. Por ello no tenemos obligación de tratar este tema mientras no haya una petición. En cuanto al diálogo con los transportistas, es importante mencionar que poco a poco se han concientizado que hay otros mecanismos para eficientar recursos”, comentó el regidor.