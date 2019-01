Tardan 48 horas en controlar incendio en el basurero de Apaseo el Alto

Desde la administración pasada se hizo una calendarización para clausurar el tiradero, pero no se concretó porque no se consiguió un terreno que cumpla con los requisitos

Luz Zárate

Apaseo el Alto.- El basurero de Apaseo el Alto de nueva cuenta se volvió a incendiar, a 48 horas de haberse iniciado el siniestro ya está controlado pero aún quedan pequeñas fumarolas.

Aunque por el momento no representa peligro para que se genere un incendio de mayor magnitud sí genera daño ambiental y a la salud de las personas, es por ello que el personal de Bomberos continuó este martes trabajando en mitigarlo.

El incendio comenzó la noche del domingo aproximadamente a las 19:00 horas, lo que generó gran cantidad de humo en toda la cabecera de Apaseo el Alto. Esa noche grandes columnas de humo se comenzaron a extender por varias calles del municipio, pero ese día fue imposible mitigarlo debido al viento que avivaba más las llamas que amenazaban con extenderse hacia algunas viviendas aledañas a este tiradero.

El incendio del basurero de Apaseo el Alto se debe sobre todo a consecuencia de un mal manejo de estos residuos desde años atrás.

Desde la administración pasada se hizo una calendarización para clausurar el basurero, pero no se concretó porque no se consiguió un terreno que cumpla con los requisitos. Se necesitan 100 hectáreas, se tienen 23 hectáreas pero no es viable.

El ex alcalde de Apaseo el Alto, Miguel Ángel Sánchez Escutia, comentó en alguna ocasión que se tendría que hacer una asociación con municipios vecinos e invitar a Corregidora Apaseo el Grande y Comonfort.

Y es que el basurero de Apaseo el Alto no cumple con las normas ambientales y es necesario clausurarlo para construir otro en otro sitio debido que se acumula el gas metano y además no se cubre la basura, lo que representa más riesgo de incendio.

Y el proyecto de relleno regional en Apaseo el Grande sigue atorado ante la falta de acuerdo de los presidentes de la región.

En la administración pasada se dijo que para poder tener el mejor manejo de la basura se ha visto un modelo que funcionaría bien en Apaseo el Alto, que es el de Mazamitla, Jalisco reconocido internacionalmente pero para poder copiar este modelo necesitaría un terreno de unas 100 hectáreas donde en el centro del lugar se instalaría el depósito y el resto sería de infraestructura o zona de amortiguamiento.

