Tampoco quieren vivir en Celaya

Roberto Lira

Celaya.- No sólo el sector hotelero se ve afectado por la inseguridad en el municipio, sino que tampoco los inversionistas o trabajadores de la industria eligen a la ‘ciudad cajetera’ para vivir, dándole preferencia a la de Querétaro.

“Esto sólo se podrá revertir cambiando la percepción de los celayenses con resultados reales en seguridad”, señaló el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Turismo, el regidor Mauricio Hernández.

Resaltó que, según las cifras del propio sector, hay una afectación de unas 30 habitaciones al día que no se ocupan y que les están costando alrededor de unos 9 millones de pesos al año.

“Es parte de los efectos que estamos viviendo por la descomposición del ambiente de paz y tranquilidad en el municipio, pasa con el sector hotelero y con el inmobiliario; gran parte de la actividad de esta esfera se está yendo a Querétaro”, dijo.

Realidad innegable

Asimismo, reconoció que se podrían hacer acciones para fomentar el turismo en el municipio, pero hasta que no se tengan resultados efectivos en seguridad, no se revertirá la situación.

“Es una realidad que no podemos negar, los esfuerzos que se hagan en materia de desarrollo del sector turístico sin duda sumarán, pero no podremos corregir la situación de fondo si no logramos realmente cambiar la percepción que se tiene en el municipio, nacional e internacionalmente”, enfatizó.

