También quieren a la Marina en Salamanca

Beatriz Hernández dice que ya solicitó su presencia, para reforzar la vigilancia en el municipio; añadió que el Mando Único se quedará hasta formar la Policía municipal

Yadira Cárdenas

Salamanca.- La alcaldesa de Salamanca, Beatriz Hernández Cruz, informó que ha solicitado la llegada de elementos de la Secretaría de Marina al municipio para reforzar la vigilancia, por lo que ya ha tenido pláticas con autoridades, y añadió además que el Mando Único se quedará hasta formar la Policía municipal.

Luego que desde el pasado fin de semana los marinos comenzaron a vigilar el municipio de Apaseo el Alto, para prevenir hechos de violencia, la alcaldesa de Salamanca pretende reforzar la seguridad de este municipio a través de esa corporación federal.

Beatriz Hernández señaló que en todo el estado, por las circunstancias de inseguridad que se están viviendo, se requiere de apoyo, y en lo que respecta a Salamanca ya se está trabajando en ello. “Ya nos hemos reunido con el secretario de Seguridad Pública del estado y con el de Gobierno, y en esta semana nos vamos a volver a reunir. Claro que voy a pedir el apoyo donde sea necesario, en lo que contamos con nuestra propia Policía, para que los salmantinos se sientan seguros”, manifestó.

En cuanto a la fecha en que llegarían los elementos de la Secretaría de la Marina a Salamanca, Beatriz Hernández Cruz no quiso abundar en el tema por estrategia de seguridad. “Ya estoy teniendo contacto, comunicación y en los próximos días les informaré. Por cuestiones de seguridad no les puedo decir de momento hasta que no se tenga la decisión tomada.

Sigue Mando Único

Por otra parte, aunque se había anunciado que al concluir el convenio con el Mando Único, el 31 de diciembre, sus elementos tendrían que retirarse, la alcaldesa Beatriz Hernández Cruz informó que los agentes de las Fuerzas de Seguridad Pública en el Estado (FSPE) continuarán resguardando al territorio salmantino, hasta que se conforme la Policía municipal.

Es una prioridad: Sánchez Aparicio Marco Antonio Sánchez Aparicio, secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad, acerca de la presencia de elementos de la Marina en Apaseo el Alto, respondió que es una prioridad del gobierno del gobernador Diego Sinhue, para tener amplia coordinación a todos los niveles de gobierno, “Es bienvenido todo el apoyo y más aun de la armada de México”, dijo. Al preguntarle si van estar de manera permanente o tendrán base, expresó que se trabaja de manera coordinada con Ejército, Marina y Policía Federal. Al cuestionarlo si la Marina se expandirá hasta Jerécuaro, dijo que, como todos los cuerpos de seguridad, se despliega en todo el estado. Onofre Lujano / Acámbaro

*EZM