También corresponde seguridad y protección a propietarios de inmuebles

Seguridad Ciudadana resaltó que el trabajo de prevención no es solo responsabilidad de Protección Civil, sino de los mismos dueños de las casas porque de allí perciben ingresos

José Luis Ramírez

Guanajuato.- El secretario de Seguridad Ciudadana, Samuel Ugalde García, resaltó que el trabajo de prevención de la seguridad en los inmuebles no es solo responsabilidad de Protección Civil se debe de sumar esfuerzos con los propietarios de los inmuebles arrendados y también con los portales en donde se ofertan, esto luego del sensible fallecimiento de una de las 4 víctimas de la explosión por acumulación de gas la semana pasada en la ex estación del ferrocarril.

Luego de la terrible noticia que invadió a los deudos de Fernanda Meneses, víctima de la explosión por acumulación de gas al interior de una casa en hospedaje el pasado lunes y de la cual también resultaron heridos de gravedad 3 compañeros de ella y, a pesar de que aun la procuraduría de justicia no ha determinado la causa del accidente, con ella se suman 2 personas que pierden la vida en casa que se ofertan en plataformas digitales.

“Sabemos que son tema, en este tipo de plataformas que a nivel mundial se manejan, sabemos que a veces es complicado una regularización en un sentido total pero yo creo que sí podemos trabajar mucho primero con la gente, con los mismos propietarios, deben de ser los más interesados en establecer bien un servicio, tanto de ahí que perciben un ingreso económico y también hay obligaciones que nos conllevan”, señaló el director de seguridad.

En ese sentido, comentó que muchas veces la gente no quiere regular sus negocios por las obligaciones fiscales y legales que esto conlleva, sin embargo destacó que, ya cuando hay una pérdida humana, la situación se complica.

