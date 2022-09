Talento a la vista: Revelations Cup Femenil

Durante semana y media, la ciudad de León será sede de la primera edición de la ‘Revelations Cup’ Femenil Sub 17, evento internacional que pretende ser un escaparate para las nuevas generaciones de futbolistas con un roce internacional pocas veces visto para esta clase de categorías juveniles.

Para el Estado de Guanajuato esta será la segunda ocasión que se realice el evento Internacional, pues el año pasado fue la ciudad de Celaya la que recibió la justa, entonces categoría Sub 20 en la rama varonil.

Más allá del espectáculo de contar con Selecciones Nacionales de cuatro países, la justa toma especial relevancia al ser parte de los eventos de reactivación económica que se han tenido en nuestra entidad a través del denominado turismo deportivo.

Sumado a esto, la proyección internacional que tienen nuestros municipios y estado, dejando ver al mundo la grandeza de nuestra gente y el desarrollo palpable que tiene la sociedad guanajuatense.

Serán 10 días de competencia donde los representativos nacionales de Colombia, Chile, Canadá y México buscarán llevarse a casa el trofeo de ganador, mientras que los y las amantes al deporte más popular del mundo podrán gozar de un nivel muy alto en esta disciplina al contar entre los participantes con una potencia mundial como el conjunto de la hoja de maple.

La justa se realizará en la Unidad Deportiva Enrique Fernández Martínez con 3 jornadas dobles, la primera que se jugó el día de ayer con los encuentros Colombia vs Canadá y México vs Chile, la segunda programada este sábado con el Chile vs Colombia y México vs Canadá mientras que el martes 6 de septiembre se estará jugando el Canadá vs Chile y el representativo nacional se medirá ante la selección cafetalera.

Ojalá el resultado sea muy positivo para nuestra selección, pero sobre todo que las escuadras visitantes se lleven una gran impresión de nuestra ciudad, estado y país

