El director de Medio Ambiente dijo que es falso que la UG haya solicitado permiso para cortar un árbol en la División de Ciencias Naturales

Alejandro Sandoval

Guanajuato.- El director de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial de Guanajuato capital, Juan Carlos Delgado Zárate, dijo que es falso que la Universidad de Guanajuato (UG) haya solicitado un permiso para cortar un árbol en la División de Ciencias Naturales y Exactas. La tala fue una decisión unilateral de ellos, confirmó.

En entrevista, se le preguntó sobre el supuesto permiso que Agustín Ramón Uribe Ramírez, director de la DCNE, aseguró que tramitaron desde agosto.

Lee también: “No se trató de ecocidio”, afirma director de la UG sobre tala de árboles

“No lo solicitó. Como lo dijimos, es un solo árbol, pero sí es un ‘arbolote’, algo que debiera tener una medida de compensación importante. Cuando fuimos a hacer el requerimiento de manera informal nos dijeron que era necesario para el buen funcionamiento de la estación meteorológica que tienen ahí. La verdad es que no lo sabemos, estamos en el periodo de los diez días hábiles que se tienen para que se pueda alegar algo a favor de ellos. Vamos a ver que resulta”, expresó el funcionario.

Tala de árboles en la UG. Foto: Archivo

El funcionario municipal señaló que el próximo lunes concluyen los días hábiles para que la Universidad presente sus alegatos. “En caso de no acreditar la necesidad de talarlo, que de entrada no hubo un permiso, lo cual en sí ya implica una falta, aplicaremos la sanción correspondiente”, advirtió.

Puntualizó que la UG deberá compensar con la siembra de 20 o 30 árboles.

“No se otorgó permiso, fue una decisión unilateral de ellos, nunca se planteó el problema. Ocurrió eso, una tala que no estaba avisada, menos con permiso. No queremos decir que no se pueda, simplemente hay que mitigar, hay que compensar, hay que sembrar un determinado número de más, cuidarlos, porque no nada más es sembrarlos, ellos tienen espacios para poder 20 a 1 , 30 a 1, para poder recuperarlo, y eso es lo que vamos a ver una vez transcurridos estos días hábiles”, apuntó.

Tala sin autorización

Una denuncia hecha a Periódico Correo informó sobre la tala de árboles de diversas especies y tamaños sin ninguna autorización en la DCNE por órdenes del investigador Guillermo Martínez. Uno de los ejemplares talados era un eucalipto de muchos años.

Tala de árboles en la UG. Foto: Especial

Te puede interesar: Señalan a Investigador como responsable de la tala desmedida en UG

Luego, Agustín Ramón Uribe Ramírez, director de la DCNE, intentó minimizar la tala. Aseguró que era una poda y que el árbol estaba vivo. Además precisó que solicitó permiso a la dirección de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial de Guanajuato capital. Sin embargo, ahora su titular aseguró que no fue así.

Quizás te interese:

JRP