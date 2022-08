Los delegados quedaron inconformes con los argumentos de Profepa, Semarnat y Conafor sobre tala de árboles en la Sierra Gorda

San Luis de la Paz.- Los titulares en Guanajuato de la Profepa, Semarnat y Conafor se reunieron con los delegados que expusieron su preocupación por la tala de árboles en una zona del Área Natural Protegida.

Los funcionarios aseguraron que se trata de un proyecto de aprovechamiento forestal para evitar que la acumulación de árboles viejos cause incendios o un daño ambiental. Pese a que el proyecto tiene permiso legal, esto no dejó conformes a los delegados.

El pasado 19 de julio, Periódico Correo publicó la queja de habitantes cercanos a Vergel de Bernalejo. Ellos detectaron que se estaba cortando los árboles y de donde eran trasladados en tráileres.

Y es que desde el primero de julio los delegados de Palmillas, Mesa de Jesús, Mesa de Palotes, La Escondida, El Cedral y Mesa de la Estacada, dirigieron un oficio a José Antonio Méndez Ávila, titular de Conafor en la entidad; a Eduardo Vazquez Ávila, encargado de despacho de la oficina de Semarnat; y a Luis Felipe Vázquez Sandoval, director de la Reserva de la Biosfera. Esto para que expliquen por qué se le dio permiso a un particular de explotar una zona que es Reserva de la Biosfera.

Limitan las preguntas y respuestas

La solicitud surtió efecto y los funcionarios convocaron a estos delegados a una reunión que se realizó ayer en el Cedecom. Antes de empezar la reunión, Eduardo Vázquez, de la Semarnat, advirtió que darían una explicación y que al final aceptarían preguntas. Sin embargo, solamente de los delegados que habían firmado la solicitud y sólo una pregunta por delegado.

Luis Felipe Vázquez, director de la Reserva de la Biosfera explicó que aunque el lugar donde se cortan los árboles está dentro de la reserva, esa zona es considerada de amortiguamiento y que, de acuerdo a la ley ambiental aplicable, es donde se pueden hacer actividades productivas. Él informó que la Conanp le pidió su opinión sobre el proyecto de aprovechamiento (presentado en abril de 2019) y que de haber estado en la zona núcleo, ni siquiera le hubiera dado seguimiento, pero que dio su visto bueno porque la zona lo permite.

Sin embargo, aseguró que recomendó ampliar las condiciones de regeneración natural en las áreas intervenidas. También pidió implementar programas de reforestación, así como obras de conservación de suelo y agua.

Tala evita incendios y previene daños ambientales, afirman

Eduardo Vázquez Ávila, de Semarnat dijo que la autorización se dio en febrero de 2022 para el “aprovechamiento de madera en rollo de pino, encino, y madroño de 60 mil 221 metros cúbicos durante 10 años”.

Explicó que esa aprobación señala que se trabajará en polígonos de 76 hectáreas a 158 cada año para abarcar 977 hectáreas en 10 años, de las mil 176 que conforman la propiedad.

El funcionario dijo que esto evita incendios y previene daños ambientales al no dejar que los árboles muertos se descompongan.

A las prisas

Cuando fue el turno de hablar de los delegados, Vázquez Ávila les dijo que no le darían la palabra a nadie más porque se querían retirar antes de las 6:00 del municipio. Esto supuestamente para evitar riesgos en las carreteras debido a los sucesos de una noche antes.

“Usted no trae tiempo para resolver un problema grande”, le refutó uno de los delegados. Esto provocó que el funcionario federal ya no presionara con el tiempo.

Les ofreció llevarlos a los recorridos de vigilancia a la zona de aprovechamiento (que se realizan una vez al año) para que ellos constaten cómo se hacen los procesos y los traslados de los árboles.

Eso no convenció a los delegados, quienes se dijeron preocupados por daños ambientales, carencia de agua y falta de revisión de que se corten los árboles con procesos que no sean peligrosos. Pero sobre todo, que no haya quién vigile si efectivamente se aplican las medidas de remediación. Al final, no se llegó a nada.

