Lo que para Tadeo era un día de compras en la tienda Coppel, se convirtió en su desaparición y en la angustia de sus familiares

Redacción

Jalisco.- Han pasado 83 días de que Tadeo Benjamín de los Ángeles Delgadillo, desapareció tras una retención ilegal por parte de varios empleados de la tienda Coppel, ubicada en Zona Centro de la Barca, Jalisco.

Lo que para Tadeo era un día de compras en dicha tienda, se convirtió en desesperación y angustia para sus familiares, quienes hasta la fecha no saben nada de él. Además, han tenido que enfrentar a la burocracia y la negligencia de las autoridades de Jalisco.

El día de la desaparición

De acuerdo con la hermana de la víctima, el 3 de septiembre Tadeo estaba en dicha tienda departamental, acompañado de su pareja. Sin embargo, al intentar salir de esta, varios empleados de la tienda los retuvieron con agresión.

La mujer que lo acompañaba logró salir para pedir ayuda, pues desconocía cuál era el motivo de su retención. Tadeo se quedó en el lugar, pero cuando su acompáñente regresó ya no estaba él y nadie en la tienda ni en los alrededores le dio razón de lo que pasó.

La familia relata que una joven que estaba vendiendo cubrebocas afuera de la tienda Coppel, le señaló a su pareja que los empleados, incluido el gerente, sacaron a Tadeo a base de golpes, y que dos camionetas, una blanca y una negra llegaron, en la blanca subieron a Tadeo lleno de sangre.

Trabas para poner denuncia

Luego de que la pareja de Tadeo avisó a sus familiares, quienes habitaban en CDMX, se trasladaron a Jalisco, donde tuvieron que ir a dos Ministerios Públicos para intentar levantar la denuncia, pues al primero, en la zona donde la víctima fue privada de su libertad, le negaron interponerla.

“Llegamos al lugar vamos de inmediato a levantar la denuncia entra primero su concubina y le dicen que no hubo ningún tipo de reporte por parte de la tienda Coppel después entro yo y a mí me dice que si hubo reporte que él mismo (el policía) había acudido al llamado, pero que al llegar al lugar mi hermano, supuestamente, ya había huido del lugar en un carro, yo no quede conforme con dicha explicación, puesto que él no cuenta con dicho carro así que le pedí que me levantará la denuncia por desaparición y me comenta que es imposible hacerlo porque él había escapado y no había nada que hacer”, relató la hermana de Tadeo para el periodista David Nostas.

Operativo de la Fiscalía de Jalisco sin éxito por negligencia

La hermana también comentó que la Fiscalía de Jalisco hizo un operativo en dicha tienda el 14 de septiembre, pero no pidieron los videos, pese a que los empleados confirmaron la presencia de Tadeo en la tienda, además no hizo interrogatorios.

“El celular de él duro 4 días prendido y hasta el día de hoy no ha sido rastreado. Nosotros como familiares y con nuestra desesperación acudimos a la Fiscalía Central de Guadalajara y nos dijeron que nosotros estamos brincando la ley por estar de un lado a otro. Nos dijeron que todo se tiene que hacer donde nos levantaron la denuncia, incluso ya fuimos con Derechos Humanos y la respuesta sigue siendo la misma…”

Hoy en día la familia de de Tadeo Benjamín de los Ángeles Delgadillo desconoce su paradero. Han hecho protestas afuera de la tienda donde el hombre quedó privado de su libertad, pero nadie les da una respuesta.

