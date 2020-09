Tacovid, una taquería que se volvió sensación en León

Redacción

León.- Maricela tiene 30 años, es madre de un niño de tres años, tres adolescentes, una mujer y dos varones, uno de ellos diagnosticado con epilepsia. Cuando cuenta cómo fue reconociendo sucesos que han marcado su vida los cuales recuerda con gran facilidad; les dice con voz clara y directa.

Durante años vivió violencias ejercidas por su pareja, violencia psicológica, física y económica.

En abril del 2019, ella se reencontró con una amiga quien le dijo que había una institución de apoyo.

Maricela relata que llegó a no creer en nadie, pero al ver que ella y sus hijos no tenían libertad, no dudó en acudir al Instituto Municipal de las Mujeres (IMMujeres), pues sabía que su relación cada vez se tornaba más violenta.

A partir de ese momento supo que su vida tomaría otro rumbo, con el seguimiento y el fortalecimiento en el grupo terapéutico.

Por medio de este acompañamiento, tomó la decisión de generar un ingreso para ella, sus hijas e hijos “empecé a trabajar como empleada doméstica y a partir de ese día no nos falta comida”.

Las prácticas violentas se han acentuado al convivir más tiempo con los agresores; sin embargo, el detectar estas situaciones, permite que se pueda brindar una atención más oportuna, con apoyo de vecinas, amigas, familiares de las víctimas e instituciones de apoyo como el Instituto Municipal de las Mujeres, es que se ha logrado contribuir en sus vidas para identificar las violencias, prevenirlas y atenderlas.

Cada historia de violencia es diferente, salir de esa situación no es fácil, por ello, debe brindarse un tratamiento específico que responda a las necesidades de cada persona.

En lo que va del año, la paramunicipal tiene un registro de tres mil 911 atenciones psicológicas, jurídicas y laborales.