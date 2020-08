Suspira Christian Nodal al hablar de Belinda en plena entrevista

Redacción

México.- ¿Si me veo muy enamorado?”, se preguntó Christian Nodal en una entrevista en donde tuvo las mejores palabras sobre su novia hasta suspiró por ella.

Christian estaba platicando con Jorge Luis Ramírez, conductor del programa Tejano Norteño sobre su nueva canción y el EP que está por publicar en mes de septiembre, pero no podía faltar el tema amoroso.

“Bendito dios me dio el placer de conocer una persona que admiro, respeto mucho, que es una belleza de ser humano”, dijo Nodal sobre Belinda, mientras que el conductor le pedía que no suspirara, pues por momentos la mirada del joven pareció perderse evocando a su novia.

Ante los comentarios de Ramírez, Nodal le preguntó “¿Si me veo muy enamorado?”, a lo que el conductor respondió imitando el gesto que hizo al hablar de su novia.

Pero las palabras románticas no terminaron ahí, Christian dijo que jamás se había imaginado tener algo con ella.

“Cuando la gente estaba comentado un romance entre ella y yo, mucho antes de La Voz, ni la conocía. No había más allá de una foto, un mensaje de trabajar juntos”, recordó.

Una vez que coincidieron en La Voz, Christian dijo que en un principio era difícil conocer a alguien en el trabajo.

“Ya en el backstage me di cuenta que es un gran ser humano. Las personas que piensan que cuando sale de cámara es mala y opina cosas feas no tienen ni idea. Es un gran ser humano, es una gran mujer y me siento muy bendecido”, añadió en defensa de Belinda.

En los últimos días Christian Nodal ha ofrecido varias entrevistas en donde no ha faltado el tema de su novia.

En una entrevista para la estación La Sabrosita de Monterrey, Nodal se refirió a la atención mediática que ha acaparado su romance.

“La verdad es que sí molesta”, reconoció. “Es una mujer y es increíble los comentarios de hombres hablando así de una mujer, y pues es la mujer que amo y me duele. Y mujeres hablando pésimo de otra mujer, se me hace feísimo eso”.

El cantante dijo que está aceptando su nueva realidad. “Es la mujer que yo amo y lo que digan los demás me vale madr*s, yo estoy bien contentote”.

Con información de Infobae