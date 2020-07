Suspensión de transporte los fines de semana es para disminuir contagios

Nancy Venegas

Irapuato.- Como una medida injusta para los transportistas pero con la esperanza de que ayude a disminuir el alto índice de casos positivos por Covid-19, consideró Ramón García, vocero de los transportistas de Irapuato la interrupción del servició por los próximos 4 fines de semana.

“Es una decisión muy dura para el sector transporte, si nos impacta bastante, la economía está muy golpeada, pero esperamos que esto permita que ayuda a bajar tantos casos y muertes por esta enfermedad”, dijo el vocero de los empresarios del transporte público, Ramón García.

Señaló que desde marzo cuando inició la contingencia sanitaria por Coronavirus, los ingresos de los transportistas disminuyeron considerablemente y que pese a ello se esforzaron por mantener el servicio.

Como parte de las medidas para prevenir contagios por Coronavirus, el miércoles pasado, el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez, anunció que a partir del próximo fin de semana y por un mes, los sábados y domingos se suspenderá el transporte público.

Anteriormente la afluencia de pasajeros disminuía los domingos, hasta un 50%.

“Al día de lunes a sábado dábamos servicio a mil pasajeros en promedio, los domingos bajaba un 50%… Ahorita después de 4 meses de esta pandemia que nos ha generado mucha incertidumbre no nada más a los transportistas sino a todo mundo, ya nos quedamos sin ahorros, lo que tenemos de ingreso no alcanza para cubrir los sueldos, el combustible y las refacciones, vamos al día y nosotros aportando un poco más para no dejar a los usuarios que tienen que trasladarse a sus trabajos”.

Ramón García, dijo que tras el anuncio de la suspensión del servicio, en las empresas del transporte público se realizaron ajustes, para que los operadores y personal administrativo, continúe con sus actividades y perciban sus salarios y prestaciones sin contratiempos.