Suspenderán servicio de recolección de basura el primero de enero

Así lo anunció el secretario del Ayuntamiento capitalino Carlos Torres

María Espino

Guanajuato.– El secretario de Ayuntamiento Carlos Torres recordó a la ciudadanía que el próximo lunes primero de enero del 2018 no habrá servicio de recolección de basura, por lo que hizo un exhorto a los capitalinos para que no saquen a la calle las bolsas de los desechos, que si ven que los contenedores están llenos no los dejen en cualquier lugar, para que no contribuyan a que la ciudad luzca sucia.

Dijo que el motivo por el que no habrá servicio ese día es porque los trabajadores del área de limpia municipal descansarán, pues subrayó que ellos trabajan todo el año en tres turnos diferentes y que también tiene derecho a pasar el último día del año con sus familiares.

Lo anterior lo manifestó el funcionario, en entrevista, luego de que concluyó la ceremonia de Renovación del Fuego Simbólico, siendo esta la última del año 2017, que está por concluir.

Torres recordó que ya habían informado a la gente de que el 25 no habría servicio de limpia y que no fueran a sacar la basura a la calles, pero que no hubo apoyo y de igual manera sacaron las bolsas con residuos y los dejaron en la vía pública, por ello mencionó “habrá que analizarnos autoridad, pero también ciudadanía que no estamos respondiendo, hay lugares y espacios en donde no queremos tener una bolsa de basura en la casa un día pero en la calle y eso no puede ser”.

A la última conmemoración de lo ocurrido el 28 de Septiembre de 1910 en el emblemático recinto de la Alhóndiga de Granaditas acudió el titular de Seguridad Ciudadana, Christian Ortiz Muñiz, Francisco Torres, director de Comudaj; Juan Andrés Rodríguez Gómez, de Ecología y Medio Ambiente; Serafín Sandoval Palacios, Desarrollo Urbano; Enrique Marmolejo Olea, Salud; Maricela Guzmán, Educación y Cultura; Lourdes Gazol Patiño, Atención a la Mujer.