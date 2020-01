Suspenderán energía eléctrica en el centro de la capital

Jessica de la Cruz /María Espino

Guanajuato.- A través de una encuestadora telefónica se elabora un estudio para medir el grado de aceptación que tiene el alcalde de Guanajuato Alejandro Navarro. Esta empresa se ha encargado de cuestionar a los pobladores por cuáles candidatos habían votado en las pasadas elecciones y también, cómo evalúan los capitalinos el trabajo del presidente municipal.

A través de un número telefónico con la clave lada 81 7770 1792 desde la semana pasada, se han estado efectuando varias encuestas para conocer el trabajo desempeñado del alcalde capitalino, cuestionando también sobre su voto en las pasadas elecciones.

“Si usted votó por el PAN oprima 2 en su teclado telefónico, si usted votó por el PRI oprima 3, si usted votó por Morena oprima 4, si usted votó por otro partido oprima 5, y oprima 0 para escuchar de nuevo la pregunta”, dice la grabadora.

Otro de las preguntas que se hacen a los usuarios a través de la línea telefónica, es lo siguiente:

“Si usted aprueba o desaprueba el trabajo realizado por su alcalde Alejandro Navarro Saldaña; si usted aprueba mucho su trabajo oprima 2 en su teclado telefónico. Si usted aprueba poco su trabajo oprima 3. Si usted aprueba mucho su trabajo oprima 4. Si usted oprima poco su trabajo oprima 5 y oprima 0 para escuchar de nuevo la pregunta”, apunta la voz.

Alcalde niega todo

El Presidente municipal de la ciudad de Guanajuato negó rotundamente que él esté pagando la encuentra que vía telefónica desde hace días han estado haciendo a los capitalinos preguntando sobre los resultados y niveles de aceptación que tienen hacia el mandatario municipal.

Navarro dijo no conocer de que encuesta se trate y sostuvo que él jamás pagaría por ese tipo de acciones, además aseguró que no le interesa esta información pues subrayó que no le interesa reelegirse y que por el momento su único interés es hacer bien el trabajo que le corresponde en el cargo que ostenta.

“Nunca vamos a pagar ese tipo de encuestas desde Presidencia municipal, ni yo lo estoy haciendo porque no es mi interés saber cómo estoy, ni reelegirme ni mucho menos, lo que me interesa ahorita es trabajar y dar resultados y ando en friega tratando de hacer mi mejor trabajo”.

Además comentó que hasta donde sabe la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC) y la empresa Mitovsky realizan encuestas de manera mensual a los alcaldes, sobretodo de las ciudades capital, incluso dijo saber que él como alcalde de la capital guanajuatense se encuentra en la media nacional de aceptación aunque resaltó que le gustaría ocupar los primeros lugares.

“La ANAC y Mitovsky levantan encuestas cada mes sobretodo de los alcaldes de las capitales y ahí estamos en la media nacional, a mí me gustaría estar entre los mejores alcaldes pero con el presupuesto que tengo pues así”.

LC