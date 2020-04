Suspenden operativos de verificación vehicular en Pénjamo

Cuca Domínguez

Yuriria.- Luego de que en el municipio de Yuriria, se haya confirmado un contagio por Covid-19 y haya otro en investigación, el alcalde, Salomón Carmona, hizo un llamado a la población para quedarse en casa, incluso con el apoyo de las patrullas de la Policía municipal y con el altavoz se recorren colonias y comunidades para insistir en que la población permanezca en sus viviendas.

“Hay un caso de coronavirus confirmado, hay una persona contagiada, hay otros en investigación; el que ya está afectado está siendo atendido y está reaccionando bien, de acuerdo a la información que han proporcionado los médicos. Que no cunda el pánico, no queremos alarmarnos, pero sí queremos decirles que ya está en Yuriria el Covid-19, por eso les suplicamos por su propio bien: no salgan de sus casas, lávense las manos constantemente, quédense en casa, no queremos llegar al cierre de más áreas comunes, sin embargo los queremos proteger, por eso se están cerrando todos esos lugares”.

El alcalde continuó con su mensaje, “antes de frotarse los ojos, la cara, la boca, lávense bien las manos, quédense en casa, así el coronavirus no pasa, recuerden la sana distancia ahorita es de vital importancia; no acuden a reuniones de más de 10 personas, cúbranse la boca, estamos en la Fase II peligrosa, viene la Fase III, esa sí será garrafal, protéjanse, queremos una sociedad sana en Yuriria”.

Más tarde, a través los altavoces de las patrullas se llevó el mensaje del alcalde para que los yurirenses se mantengan en casa y cortar con ello la trasmisión del virus.