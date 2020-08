Suspenden obra en San Javier por no contar con permiso de construcción

Gilberto Navarro

Guanajuato.- La síndico municipal María Elena Castro, afirmó que la propuesta corregida que enviará al Ayuntamiento, para hacer obligatorio el uso de cubrebocas en el transporte público, se basa en condicionar el servicio y no en multas.

Como se informó, en la pasada sesión de pleno del Ayuntamiento, al momento de votar, el proyecto de orden del día de la sesión ordinaria del Ayuntamiento, la sindico solicitó modificar el orden y retirar de los puntos a tratar, la propuesta de punto de acuerdo emitida por ella misma, respecto al uso obligatorio de cubrebocas, en las unidades de transporte público de la capital, el cual contemplaba el negar el servicio a quien no lo porte.

Al respecto María Elena Castro Cerrillo, señaló que, el punto que iba a presentar ante el cuerpo edilicio, estaba fundamentado en el bando de policía y buen gobierno, para poder también establecer multas en caso de que un ciudadano se negara a hacer uso de cubrebocas y pasaría a la comisión de asuntos legislativos, por lo que tomó la decisión de retirar su presentación, además que su intención no era multar, sino solamente negar el servicio de transporte público.

“Que no te puedas subir a un camión, sé que la economía no está para irte a multar, la multa no la veo ni fiable ni confiable, la veo innecesaria si generamos una conciencia, la penalización es no poderte transportar”.

Castro Cerrillo, sostuvo que, su intención es que se vote ahí y mismo en el pleno y entre en vigor sin tener que pasar por las comisiones edilicias, por lo que modificará la propuesta.

“Creo que por la seriedad y por el tipo de que nos urge, les pedí que hiciéramos el cabildeo y que pase directo a votación y no a asuntos legislativos, porque se detendría más el proceso, urge que salga”.

Señaló que, para fundamentar mejor la propuesta, tendrá reuniones, tanto con los concesionarios, como con la jurisdicción sanitaria, ya que consideró que es tarea del municipio hacer que se cumplan las medidas.

“Ya es obligatorio, pero no se le está dando el peso, la obligación de llevar a cabo todo esto es del ayuntamiento, necesitamos llevar a cabo todo esto, sobre todo por el acuerdo que subimos de que se intensificara, las acciones, pero no se están haciendo sobre todo en transporte público sigue subiendo la gente sin cubrebocas”.

Cabe señalar que hace poco más de un mes, la regidora panista Cecilia Pöhls Covarrubias, también presentó una iniciativa para sancionar a quienes no usen cubrebocas, tanto en el transporte público, como en espacios públicos, la cual no ha sido analizada en el pleno del Ayuntamiento y de la cual el síndico José Luis Vega adelantó que no es necesaria.