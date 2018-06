Suspenden negociación de reglas de origen para autos

La industria automotriz es uno de los temas que ha atorado el resultado de la renegociación del TLC

CDMX.- Desde mayo no ha habido encuentros para negociar el sector automotor en la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), dijo Eduardo Solís, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).

La última vez que se trató el tema fue en las reuniones de los ministros de Comercio de los tres países de América del Norte, pero de ahí no se ha dado seguimiento al tema.

“En el tema que nos ha ocupado durante casi poco menos de un año, que es el del TLC, el sector automotriz no es distinto a lo que ocurre en el resto del Tratado, las negociaciones del TLC en este momento no se están moviendo.

“Tenemos un texto, como el propio secretario (de Economía) Guajardo lo ha dicho, pero no hay un acuerdo en la materia que nos ha ocupado en nuestro sector, que son reglas de origen, no ha habido ninguna reunión, no ha habido ningún movimiento desde la última vez que platicamos”, dijo en conferencia de prensa.

La industria automotriz es uno de los temas que ha atorado el resultado de la renegociación del TLC, debido a que Estados Unidos ha solicitado algunas condiciones que México no está dispuesto a aceptar, como incrementar la producción local de insumos o elevar los salarios.

En mayo, los tres ministros llegaron a un estancamiento en la negociación, luego que no se cedió en éste y otros asuntos y no fijaron una nueva fecha para encontrarse, además que la Casa Blanca puso aranceles al acero y al aluminio, lo cual complicó el ánimo negociador.

Solís aseguró que al reanudar las discusiones no cederán ante las presiones estadounidenses porque éstas romperían con una cadena de producción muy competitiva.

