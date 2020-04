Suspenden festividades religiosas por coronavirus

Yadira Cárdenas

Salamanca.- A pesar de la supervisión que existe para que los conductores del transporte público cumplan con las medidas sanitarias y evitar la propagación del Covid19, algunos realizan su trabajo sin cubrebocas y sin proporcionar gel antibacterial, además de la falta de limpieza en las unidades.

Usuarios del transporte público que debido a sus actividades tienen que continuar trasladándose por este medio para llegar a sus trabajos, denunciaron que varias unidades no han acatado las medidas preventivas ante la emergencia sanitaria.

Entre las rutas que no realizan las acciones preventivas mencionaron la ruta 6, 12, 22, 7 entre otras, dónde se puede observar que no se les proporciona el gel antibacterial a los usuarios, no se les indica que deben sentarse entre un asiento y otro, otras unidades carecen de la limpieza necesaria, además de que algunos conductores no portan el cubrebocas.

“Hemos detectado algunos choferes de estas rutas que no cumplen con las medidas sanitarias que se anunciaron, aclarando que no son todos los conductores porque hay algunos que son dignos de destacar, sin embargo aquí se les debería exigir a todos porque es una situación en la que está en juego la salud de las personas”, señaló Roberto López.

Mediante algunas fotografías tomadas por los mismos usuarios se puede observar que las personas viajan juntas, lo que había quedado prohibido como medida preventiva.

Los ciudadanos mencionaron qué es importante que todos los sectores cumplan con las medidas que les corresponden, y en este caso los conductores no sólo estarán protegiendo a los usuarios, también ellos estarían cuidando su integridad, “nosotros tenemos que salir a trabajar y si pudiéramos nos quedamos en casa, lamentablemente vemos que muchas personas aún no perciben la gravedad de esta situación, pero tenemos que cuidarnos entre todos”.

