Suspenden corte de agua en Valtierrilla

La mayoría de los usuarios no realizan el pago del servicio; los pagos ascienden a 52 mil 150 pesos y 132 mil 926 pesos

Yadira Cárdenas

Salamanca.- Los habitantes de Valtierrilla tienen abasto de agua nuevamente, pero temen que vuelva a suceder otro corte pues no se ha resuelto el conflicto entre SAPASVA y la Unión de Usuarios del Agua Potable y Alcantarillado Autónoma, que originó la interrupción del servicio.

Integrantes de la Unión de Usuarios del Agua Potable y Alcantarillado Autónoma, quienes se mantienen al frente del organismo operador, informaron que después de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cortara el servicio de energía eléctrica de los dos pozos de agua el pasado 27 de junio por la falta de pago de los recibos, uno por 52 mil 150 pesos y el otro por 132 mil 926 pesos, se pudo pagar parte de los adeudos y restablecer el servicio.

Sin precisar el monto que se pagó, los integrantes de la Unión de Usuarios del Agua Potable y Alcantarillado, informaron que el recurso recaudado se logró gracias a las aportaciones de los usuarios por el servicio, por lo que esperan que los sigan apoyando para pagar lo que aún se adeuda.

Por su parte los habitantes de la comunidad se mostraron preocupados por la posibilidad de que se vuelva a suspender el servicio de agua si no se cumplen con los pagos faltantes, “por eso es urgente que se termine con el pleito, porque eso nos ha llevado entre las patas”, señaló Humberto Ramírez.

Agregó que la mayoría de los usuarios no realizan el pago de servicio porque señalan que no son válidos debido a que son expedidos por el grupo disidente que se mantiene en las instalaciones, “ojalá y este pleito con el SAPASVA se termine, aquí lo que no queremos es que nos corten el servicio otra vez y así cada que no puedan pagar”, mencionó.