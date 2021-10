Roberto López Arrieta

San Miguel de Allende.- Fue suspendida la construcción de la nave para la empresa Le Bélier, una firma francesa que promete invertir 68 millones de dólares y generar 396 nuevos empleos. El alcalde Mauricio Trejo dijo que el terreno donde se construye no tiene electricidad ni agua que les garantice el abasto.

El 22 de junio pasado, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo llegó a San Miguel de Allende para encabezar la colocación de la primera piedra de este corporativo mundial especializado en fabricación de componentes de precisión, moldeados en aluminio para los sectores automotriz y aeronáutico, principalmente sistemas de frenado, chasis, estructura y admisión de aire.

Junto al gobernador, ese día estuvo el CEO Global de Le Bélier, David Guffroy y el presidente municipal interino Gonzalo González. La llegada de ésta empresa a San Miguel de Allende fue resultado de la gira que el propio gobernador hizo en Europa.

Sin embargo, éste lunes, el municipio suspendió la obra y con ello el trabajo de 120 personas que laboraban en el lugar.

“Están llegando al lugar indicado. Aquí siempre les vamos a responder a su confianza. Significa más y mejores oportunidades de empleo para los jóvenes de la región. Nos da mucho gusto que hayan elegido a San Miguel de Allende, no pudieron escoger mejor lugar para comenzar a escribir una historia de éxito”, dijo en el evento inaugural el gobernador Diego Sinhue Rodríguez.

Incluso dijo ese día que Le Bélier abriría su primera Escuela de Fundición del Estado de Guanajuato que, en convenio con la Universidad Tecnológica de San Miguel de Allende (UTSMA), será ejemplo de la “Mentefactura” originaria de la tecnología 4.0.

Al respecto, el alcalde Mauricio Trejo Pureco dijo “la suspensión se da para darle oportunidad a todos de acudir a presidencia municipal a presentar su expediente que demuestra que cuenta con todos los permisos federales, estatales y municipales para poder construir”.

Explicó que la orden de suspensión salió porque, dijo, “estamos cuidando mucho la imagen del Estado y de San Miguel de Allende, así de como del resto de los municipios que estamos en el sector industrial y en el tema de atracción de inversión. Esta suspensión se dio para proteger a esta empresa, porque se está construyendo en una parte que están tratando de añadir al polígono empresarial original”.

Detalló que el gran problema del lugar donde se construye Le Bélier es que no cuenta con capacidad eléctrica, “pero tampoco tiene los permisos de Conagua para el pozo y que extrae agua agrícola, pueda ya ser utilizada como agua para uso industrial y tampoco puede tomar agua de la parte del polígono que ya está al 100 por ciento vendido, porque tampoco hay permisos de Conagua para aumentar la capacidad de extracción de ese pozo”.

Aseguró que lo más importante es que hay un convenio firmado en el 2016 donde la inversión la hace el gobierno del Estado para construir una subestación “y el acuerdo dice que la mitad de la capacidad de esa sub estación es para el polígono que está del lado izquierdo y la otra mitad es para la fracción que está del lado derecho de la carretera. Esas dos fracciones componen el polígono empresarial, no existe otro”.

Por lo tanto, abundó Trejo Pureco “cualquier otra fracción que se quiera añadir al polígono, no tiene capacidad eléctrica ni de agua. Nosotros tenemos una política de atracción de inversiones y se pueden venir a instalar nuevas empresas todavía en el 40 por ciento queda libre para la instalación de industria en el polígono original”.

Incluso enfatizó que no es tanto la empresa la que incumple, sino la fracción de tierra que quisieron añadir al polígono de manera incorrecta e irregular, “porque quisieron añadir una tercera fracción cuando no se tiene la capacidad de luz ni de agua y queremos evitar que vengan más empresas a instalarse en un terreno que no tiene los servicios ni los permisos”, concluyó.

