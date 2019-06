Suspenden clases en secundaria ante amenaza de ‘masacre’

Madres y padres de familia habían decidido no llevar a sus hijos a clases, lo que a los estudiantes les parecía muy gracioso, pero a autoridades educativas y municipales preocupa el tema

Luis Telles

Moroleón.- Ante la psicosis generada en padres de familia por la divulgación a través de Facebook, de que este jueves 13 de junio ocurriría una masacre en la escuela secundaria ‘Defensores de Moroleón’, las clases fueron suspendidas.

Papás y mamás, desde el pasado día lunes, con temor acudieron al plantel educativo para llevar a sus hijos y conocer de parte del director y docentes del plantel las medidas que se estaban tomando, por el miedo de que fuera a ser verdad la amenaza.

“Fue una amenaza que desde el sábado por la tarde nos empezó a crear temor. Yo hablé con conocidos y les preguntaba que cómo veían la situación y de igual manera me contestaban sorprendidos, pero quieras o no, el temor de que ocurra una balacera en la escuela de tus hijos, claro que te mueve, entones para que llevarlos el día que se dijo ocurriría”, comentó, Juan Pablo, padre de familia.

“Ya todas las mamás habíamos dicho que no llevaríamos a nuestro hijos a clases, total, es un día, y los maestros y director al ver el ausentismo que iba a ver, optaron por decretar que no habría clases, creo fue lo mejor”, añadió la mamá, María Isabel.

Por otro lado, Jorge Luis dijo que para los jóvenes el tema no era grave; “yo con mucho tacto le preguntaba a mi hijo, que tal en la escuela, como se la pasaba y de inmediato me contestaba que todos esperaban ansiosos el día 13 de junio. Ya hasta lo traían de juego, que veían entrar a una persona y todos gritaban ahí viene, todos al suelo, cuidado ya se brincó la barda, corran allá viene, y le decía a mi hijo que lo tomara en serio, pero hoy la juventud no ve los peligros” añadió.

Por otro lado, Jesús dijo que espera que las autoridades correspondientes resuelvan pronto el asunto, porque no se puede dejar pasar, “el lunes lograron bajar la amenaza de la cuenta de Facebook (César Javier Alvarado), pero por la tarde reiteró su amenaza, pero ya fue directo contra un maestro, ‘te mataré’, escribió, y claro que eso te pone a pensar, esperemos pronto se resuelva”.

Se suma Prevención del Delito

El alcalde, Jorge Ortiz Ortega, dijo que, es un asunto que preocupa, sea cierto o no, “siempre que llegara a pasar alguna situación de esta índole en cualquier municipio. Estamos trabajando con seguridad, no solo en esta escuela, sino en todas, es una cuestión que tenemos que seguir trabajando con Prevención del Delito”.

Destacó que, este tema lanza una Alerta a todos como sociedad, “en que todos debemos de trabajar con nuestros hijos, vigilar que hacen, cómo maestros su vemos algún alumno con ciertas cuestiones antisociales, reportarlo, tratarlo con las instancias adecuadas, nosotros como gobierno el seguir haciendo la prevención, el trabajo en escuelas, la ciudad, es un trabajo entre todos”.

Finalmente el alcalde, llamó a la población a verificar siempre la información que se difunde en redes sociales, así como a no compartir la misma, sino se tiene el conocimiento pleno de la situación, porque llega a causar cierto pánico, “nosotros como autoridad le estaremos dando seguimiento al tema”.

