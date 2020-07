Suspenden alcoholímetro por pandemia

Luz Zárate

Celaya.- Debido a que la gente no entiende y no respeta las cintas amarillas que indican que está prohibido el paso en algunos lugares públicos como el Jardín Principal, la Plaza de San Agustín, la Alameda, el Parque Morelos, entre otros, las autoridades municipales analizan qué otra barrera se puede colocar para cercar estos sitios y que sea más difícil el acceso.

El Director de Salud Municipal, Oscar Sandoval, informó que también se analiza la aplicación de multas a quienes rompan o quiten los sellos de clausura, pues más tardan en ponerlos que en lo que los ciudadanos los quitan.

Sandoval destacó que se están elaborando estrategias entre el personal de su dirección así como de Protección Civil para impedir que las personas ingresen a los lugares clausurados, pues en este momento de la contingencia sanitaria por el coronavirus es importante que las personas no se reúnan y no haya aglomeración de personas.

“No queremos que en este momento se reúnan las personas, queremos crear esa conciencia de respetar lo que la autoridad está haciendo para que no se estén congregando en un solo punto, lo hacemos para cuidar la sana distancia, ahorita no es momento para estar en la vía pública si no hay alguna actividad esencial que realiza. Es por ello que estamos viendo que otro material pudiéramos estar utilizando en lugar de una cinta, alguna otra opción para restringir el acceso a esos lugares”, señaló.

El Jardín de San Agustín, la Calzada y la Alameda son los lugares donde más se aglomeran las personas y cuyos sitios están clausurados.

Los fines de semana y las mañanas son los momentos en que hay más personas reunidas en los sitios públicos clausurados.

Hasta este momento se han colocado en las plazas públicas más de 45 mil metros de cinta amarilla que indica precaución.

Sandoval destacó que desafortunadamente la ciudadanía no respeta las cintas y las quita, y aunque se les hacen recomendaciones a quienes están sentados en las bancas clausuradas y se les exhorta a retirarse, no hacen caso.

“Desafortunadamente hay mucha gente que cuando nos retiramos está esperando para llegar y retirar los sellos, con la única finalidad de seguir teniendo actividad en los lugares”, señaló.

Comentó que aunque apelan a la concientización de la ciudadanía, en el caso de quienes estén en lugares con acceso prohibido sí se les podría aplicar una sanción administrativa o multa.

Hasta este viernes, en Celaya hay mil 417 casos conformados de coronavirus (36 más que un día anterior) y 125 muertes (seis más que el jueves), del total de contagios mil 407 fueron por transmisión comunitaria.

