Suspenden a profesor por solicitar a la policía sacar a un alumno del salón

Estados Unidos.- Un profesor de la Universidad de Ball State fue suspendido por llamar a la Policía ante la negativa de uno de sus alumnos afroamericano a cambiarse de lugar durante su clase, informan medios locales.

Shaheeen Borna, quien impartía la materia de ‘marketing’ en la universidad desde 1983, será suspendido de sus funciones por lo que resta del semestre.

La decisión fue tomada para asegurar “la continuidad del plan de estudios” y de esta forma “eliminar cualquier distracción innecesaria”, informó el centro educativo en un comunicado.

El alumno que fue sacado del aula por la Policía del campus, Borna le habría solicitado sin motivo aparente que se cambiara de sitio una vez que otro alumno abandonara su clase. Al negarse, el profesor le dio dos opciones “o te cambias de lugar o llamo a la Policía”.

