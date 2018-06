Suspende CFE suministro de energía a operador de agua en Valtierrilla

La comunidad se ha quedado sin agua luego que la Comisión Federal de Electricidad cortará la corriente, inhabilitando los pozos, ya que explican que la agencia del agua adeuda más de 180 mil pesos

Cuca Domínguez

Valtierrilla.- La CFE cortó el suministro de energía eléctrica al organismo operador del agua de la comunidad de Valtierrilla, por adeudar más de 180 mil pesos, de dos recibos que no han podido pagar, por lo que los pozos no están funcionando y la comunidad se ha quedado sin agua.

Contexto: La comunidad de Valtierrilla tiene más de 15 mil habitantes de acuerdo al último censo, en su mayoría están dedicados a la producción y elaboración de productos derivados del nopal.

En tanto Herlinda Ochoa quien se ostenta como presidenta de la unión de usuarios del agua potable y alcantarillado autónoma de Valtierrilla, dijo que no pagan porque no tienen dinero, debido a que la mitad de los 3 mil 800 usuarios que tiene el organismo pagaron anualmente y ese dinero se llevaron los de SAPASVA, (anterior administración que eligió la comunidad y avaló el Ayuntamiento).

La responsable de la unión de usuarios, destacó que el martes a las 12 horas llegó personal dela Comisión Federal de Electricidad, a cortar el suministro de energía porque no se ha pagado, “y, no hemos pagado porque se nos amontonaron los recibos, pagábamos el 22 de cada mes, pagamos el 22 de mayo y se nos empalmaron los recibos para el 4 de junio, con el doble del costo; luego llegó otro recibo, pero no hay solvencia económica, porque más del 50 por ciento de la población le pagó a SAPASVA por año, dinero que se llevaron los de SAPASVA.

Cuando llegamos no encontramos dinero, pero si una deuda a la CFE, que no habían pagado; a la fecha se adeudan dos recibos de agua, uno de 133 mil pesos y otro de 52 mil pesos; pero no hay recursos para pagar. Quisimos negociar con CFE, pero dicen que ya no hay prorroga, o pagamos todo o nada”, dijo.

Herlinda Ochoa, quien está apoyada por usuarios del organismo, asegura que platicó con la titular de la CFE, y se le dijo que no es que no se quiera pagar, “lo que pasa es que no tenemos dinero, el SAPASVA cobró la mitad del ingreso anual, más de 2 millones de pesos y del otro 50 por ciento, solo la mitad está viniendo a pagar el servicio; los otros no vienen porque la misma gente de SAPASVA apoyada por el alcalde interino tocan puertas para decir a la gente que no paguen porque esos pagos no se van a reconocer cuando regrese SAPASVA al organismo operador del agua de la comunidad”.

Herlinda Ochoa, llegó al organismo operador el 3 de abril luego de tomar las instalaciones del organismo operador del agua y desde entonces la autoridad municipal está enterada del adeudo e incluso el alcalde interino dijo que esta comunidad se iba a quedar sin agua.

Incluso no nos ha apoyado con el aquatech para limpiar el drenaje; incluso la gente del SAPASVA encadena el cárcamo, “con ello la caca se queda de este lado y eso no se vale”, dijo. Además estamos enfrentando un proceso legal, porque la presidencia alega que el organismo es de su propiedad, cuando esto es del pueblo, no tienen escritura pública que compruebe que es de ellos, somos autónomos”, precisó.

Finalmente dijo que los planteles educativos y los centros de salud, no pagan el agua; sin embargo es un riesgo para la salud que estén sin agua, “en otras ocasiones el SAPASVA nos ha dejado sin agua 15 días, hoy apenas llevamos 2 y pronto lo vamos a resolver, si no, yo pagaré de mi dinero para que se restablezca el suministro de energía”.

