Suspende Bernie Sanders su campaña tras ser hospitalizado

Estados Unidos.- El senador Bernie Sanders candidato en las elecciones de 2020 tuvo que suspender su campaña temporalmente tras ser hospitalizado por un bloqueo arterial, así lo informó su equipo este miércoles.

“Durante un evento de campaña ayer por la noche, el senador Sanders experimentó algunas molestias en el pecho. Después de la evaluación médica y los exámenes, se descubrió que tenía un bloqueo en una arteria y se insertaron con éxito dos ‘stents'”, dio a conocer su asesor principal de Sanders, Jeff Weaver, a través de un comunicado.

“El senador Sanders está conversando y de buen humor. Estará descansando en los próximos días”, señaló y agrego que sus eventos están cancelados hasta nuevo aviso.

La edad de Sanders se ha planteado como un problema para sus candidaturas pero su salud generalmente ha sido buena.

Con información de El Universal

NEWS: “During a campaign event yesterday evening, Sen. Sanders experienced some chest discomfort. Following medical evaluation and testing he was found to have a blockage in one artery and two stents were successfully inserted. Sen. Sanders is conversing and in good spirits.” pic.twitter.com/L6qKRLHXCZ

— Matt Viser (@mviser) October 2, 2019